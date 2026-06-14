Sokan rosszul használják a mosógépet: szakértő szerint csak ezt az egy programot kellene bekapcsolni

Patric Richardson, akit sokan csak „a mosás evangélistájaként” emlegetnek, azt állítja: ő szinte kizárólag egyetlen programot használ a mosógépén – írja a HuffPost.

A mosógép az egyik legtöbbet használt háztartási eszköz, de egyáltalán nem mindegy, melyik programot választjuk

Fotó: Unsplash

„Én csak a gyorsprogramot használom. Elég hosszú ahhoz, hogy tiszta legyen a ruha, de elég rövid ahhoz, hogy ne károsítsa az anyagot” — mondta a szakember.

A szakértő szerint még az erősen szennyezett ruhák vagy akár a textilpelenkák is megfelelően kitisztulnak a gyorsmosással, amit sok gépen „express”, „quick wash” vagy „30 perces mosás” néven találhatunk meg.

Szerinte a hosszabb programok nemcsak rengeteg vizet és energiát fogyasztanak feleslegesen, hanem gyorsabban tönkre is teszik a ruhákat, törölközőket és ágyneműket.

Régen valóban szükség volt ezekre a programokra, mert mások voltak az anyagok, a mosógépek és a mosószerek is. Ma már azonban sok funkció teljesen felesleges”

— magyarázta.

Richardson úgy véli, ha ő tervezhetne mosógépet, azon gyakorlatilag csak egyetlen gomb lenne: meleg víz és gyorsprogram.

A szakértő szerint a gyorsmosás másik nagy előnye az időspórolás. Míg egy „extra fehér” vagy fertőtlenítő program akár két és fél órán át is tarthat, addig a gyorsmosás általában 30 perc alatt végez.

A mosási szakértő azt is elárulta, hogy ő például fehérítőt sem használ, mert szerinte az feleslegesen roncsolja a textileket.

Kukázhatjuk a mosóporokat, ez az új módszer vegyszerek nélkül tisztítja a ruhát

Egy új fejlesztés teljesen átalakíthatja a ruhatisztításról alkotott képünket. Az eredmények szerint a mosás akár mosószer nélkül is hatékony lehet egy speciális bevonatnak köszönhetően.

Miért van ablaka a mosógépnek, és a mosogatógépnek miért nincs?

Míg a mosógépben a centrifugálás során az ablakon keresztül lehet nézni a ruhákat, a mosogatógépben ez nem lehetséges, mivel annak nincs ablaka. De miért van az egyik készüléknek ablaka, a másiknak pedig nincs? A kérdésre a válasz a készülékek kialakulásának történetében van.