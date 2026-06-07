Kiderült az igazság: ez számít igazán a fogyásnál

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mozgás

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Évek óta sokan úgy gondolják, hogy napi 10 ezer lépés szükséges az egészség megőrzéséhez, egy friss szakértői elemzés szerint azonban ennél fontosabb lehet a rendszeres mozgás minősége és időtartama. A kutatók szerint nemcsak a lépések száma számít, hanem az is, milyen intenzitású a mozgás, és mennyi időt töltünk egyhuzamban ülve.
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mozgáskutatásegészségsport

A szakemberek szerint a 10 ezer lépéses cél eredetileg nem tudományos kutatásból származott, hanem egy japán lépésszámláló reklámkampányából terjedt el az 1960-as években. Azóta azonban több vizsgálat is elemezte, mennyi mozgásra van valójában szüksége a szervezetnek – számolt be a HuffPost.

A mozgás intenzitása döntheti el, mennyire leszel egészséges – Fotó: Unsplash
A mozgás intenzitása döntheti el, mennyire leszel egészséges
Fotó: Unsplash

Meglepő eredményre jutottak a tudósok a napi mozgásról

A kutatók szerint a legfontosabb szám valójában a 30 lehet. Egyrészt napi 30 perc közepes intenzitású mozgás jelentősen javíthatja az egészséget, másrészt ajánlott legfeljebb 30 percenként megszakítani az ülő életmódot néhány perc aktivitással.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy nem minden lépés számít ugyanúgy. Egy rövid séta a lakásban kevésbé hatékony, mint egy tempósabb gyaloglás, amely már megemeli a pulzust. A legegyszerűbb módszer az úgynevezett „beszédteszt”: ha séta közben már nehezebb hosszabb mondatokban beszélni, akkor megfelelő lehet az intenzitás.

Korábbi kutatások szerint már napi 4400 lépés is csökkentheti a halálozás kockázatát idősebb nőknél, míg 7500-10 ezer lépés még nagyobb egészségügyi előnyökkel járhat. A szakemberek szerint ugyanakkor nem érdemes kizárólag a lépésszámra koncentrálni.

A rendszeres mozgás és az ülő életmód megszakítása fontos szerepet játszhat az elhízás, a magas vérnyomás, valamint több krónikus betegség megelőzésében is.

Ez a mozgásforma évekkel megfiatalíthatja az idősek testét és lelkét

Az időskori egészség megőrzésében a mozgásnak kiemelt szerepe van. A tánc nemcsak a testet tartja fitten, hanem javíthatja a memóriát, az egyensúlyt és a hangulatot is, miközben közösségi élményt nyújt az idősebb korosztály számára.

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Az élettartam növelése nem feltétlenül igényel kimerítő edzéseket, a legújabb adatok szerint már napi néhány percnyi plusz aktivitás is mérhető előnyökkel jár. A szakemberek úgy vélik, hogy a mozgásszegény életmód kockázatai sokkal kisebb erőfeszítéssel csökkenthetők, mint azt korábban gondoltuk.

 

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