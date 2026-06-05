Nagy változás jöhet a közmédiában – távozik az MTVA vezérigazgatója

Budapesten, 2026 június 5-én jelentette be az MTVA, hogy Papp Dániel vezérigazgató benyújtotta felmondását. Az MTVA közleménye szerint döntését azzal indokolta, hogy az újonnan megválasztott kormány a közmédia teljes átalakítására készül.
Távozik az MTVA vezérigazgatója
A közlés szerint Papp Dániel a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja feladatait.
A közmédia átalakításáról korábban is több nyilvános bejelentés és szakmai javaslat jelent meg, köztük az MTVA működésének átvilágításáról is – tájékoztatott a hirado.hu.
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