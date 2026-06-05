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Nagy változás jöhet a közmédiában – távozik az MTVA vezérigazgatója

41 perce
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Távozni készül az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel. Az MTVA közlése szerint a vezető maga kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltay Andrásnál, az NMHH Médiatanácsának elnökénél.
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mtvalemondásPapp Dániel

Budapesten, 2026 június 5-én jelentette be az MTVA, hogy Papp Dániel vezérigazgató benyújtotta felmondását. Az MTVA közleménye szerint döntését azzal indokolta, hogy az újonnan megválasztott kormány a közmédia teljes átalakítására készül.

Az MTVA székháza Budapesten
Az MTVA székháza Budapesten
Fotó: Picasa / VinceB - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21874627 / Wikipedia

Távozik az MTVA vezérigazgatója

A közlés szerint Papp Dániel a felmondási ideje alatt továbbra is ellátja feladatait. 

A közmédia átalakításáról korábban is több nyilvános bejelentés és szakmai javaslat jelent meg, köztük az MTVA működésének átvilágításáról is – tájékoztatott a hirado.hu.

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