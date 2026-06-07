Nagy Feró keményen kimondta, mi várhat rá a Tisza győzelme után

A Tisza Párt választási győzelme után Nagy Feró korábban nyíltan beszélt arról, hogy aggódik a jövője, a megélhetése és a családja anyagi biztonsága miatt. A zenész most újra megszólalt, és elmondta, hogyan alakultak a fellépései az elmúlt időszakban.

Nagy Feró életében is komoly bizonytalanságot hozott a kormányváltás Fotó: Pesthy Márton/Veszprém Megyei Napló

Nagy Feró a Tisza győzelme után bizonytalannak látja a jövőjét

Nagy Feró korábban úgy fogalmazott, hogy a politikai fordulat komoly bizonytalanságot hozott az életébe. A Beatrice frontembere attól tartott, hogy elkötelezett fideszes múltja miatt nehezebb időszak várhat rá, és a családját is felkészítette arra, hogy visszafogottabban kell élniük.

A zenész most a Blikknek azt mondta, a helyzet árnyaltabb annál, mint hogy teljesen ellehetetlenült volna. Ugyanakkor továbbra is úgy látja, hogy a folytatás nem lesz zökkenőmentes.

Nagy Feró koncertjei körül az elmúlt hetekben több találgatás is megjelent, ezért a lap most rákérdezett, hogyan alakultak a fellépései az új politikai helyzetben.

Vannak bulijaink, nem igaz, hogy nincsenek. Ebben a hónapban nem volt csak négy, de hát ezzel nagyon meg kell elégedni

– mondta Nagy Feró.

A rocker szerint az életkora is közrejátszik abban, hogy már kevesebb fellépést vállal. Hozzátette, a mostani mennyiség arra elég lesz, hogy legalább az unokáinak enni tudjon adni.

„Imádtuk a csajokat, a piát, kerültük a zsarukat” – Nagy Feró megszólalt a Hobo-filmről

Nagy Feró és Hobo fej-fej mellett haladva kezdték a szakmát. Ugyan a film címe Úton lenni boldogság, de Feró számára ez az út korántsem volt olyan boldog. A két magyar rocklegenda a ‘70-es években indult, bár merőben más műfajokat képviseltek, a rock and roll szeretete és a szocialista rezsim alatti alkotás nehézségei összekovácsolták őket.

Nagy Feró a Beatrice zenekar frontembereként egy provokatívabb, punkosabb vonalat képviselt, míg Hobo inkább a blues felé húzott, szövegei sokszor az irodalmi hagyományból táplálkoztak.

Főként József Attila, Francois Villon és Viszockij művei hatottak rá, melyekből saját feldolgozásokat is készített. A rendszer által sokszor vasmarokban tartott zenei színtér egyik alkotót sem kímélte, Nagy Feró korábban felidézett nekünk egy konkrét esetet is, amikor Hobo megpróbálta kijátszani a regnáló hatalom kikötését.