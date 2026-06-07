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Nagy Feró keményen kimondta, mi várhat rá a Tisza győzelme után

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Újabb részletek derültek ki arról, hogyan alakult a zenész élete a politikai fordulat után. Nagy Feró kormányváltás után elmondta, vannak-e még koncertjei, és mit gondol a folytatásról.
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beatriceNagy Ferózenészénekesrocker

A Tisza Párt választási győzelme után Nagy Feró korábban nyíltan beszélt arról, hogy aggódik a jövője, a megélhetése és a családja anyagi biztonsága miatt. A zenész most újra megszólalt, és elmondta, hogyan alakultak a fellépései az elmúlt időszakban.

Nagy Feró életében is komoly bizonytalanságot hozott a kormányváltás, 20210804 KővágóörsFotó: Pesthy Márton PM Veszprém Megyei NaplóA Kőfeszt nyitónapján Nagy Feró adott koncertet
Nagy Feró életében is komoly bizonytalanságot hozott a kormányváltás Fotó: Pesthy Márton/Veszprém Megyei Napló

Nagy Feró a Tisza győzelme után bizonytalannak látja a jövőjét

Nagy Feró korábban úgy fogalmazott, hogy a politikai fordulat komoly bizonytalanságot hozott az életébe. A Beatrice frontembere attól tartott, hogy elkötelezett fideszes múltja miatt nehezebb időszak várhat rá, és a családját is felkészítette arra, hogy visszafogottabban kell élniük.

A zenész most a Blikknek azt mondta, a helyzet árnyaltabb annál, mint hogy teljesen ellehetetlenült volna. Ugyanakkor továbbra is úgy látja, hogy a folytatás nem lesz zökkenőmentes.

Nagy Feró koncertjei körül az elmúlt hetekben több találgatás is megjelent, ezért a lap most rákérdezett, hogyan alakultak a fellépései az új politikai helyzetben.

Vannak bulijaink, nem igaz, hogy nincsenek. Ebben a hónapban nem volt csak négy, de hát ezzel nagyon meg kell elégedni

– mondta Nagy Feró.

A rocker szerint az életkora is közrejátszik abban, hogy már kevesebb fellépést vállal. Hozzátette, a mostani mennyiség arra elég lesz, hogy legalább az unokáinak enni tudjon adni.

„Imádtuk a csajokat, a piát, kerültük a zsarukat” – Nagy Feró megszólalt a Hobo-filmről

Nagy Feró és Hobo fej-fej mellett haladva kezdték a szakmát. Ugyan a film címe Úton lenni boldogság, de Feró számára ez az út korántsem volt olyan boldog. A két magyar rocklegenda a ‘70-es években indult, bár merőben más műfajokat képviseltek, a rock and roll szeretete és a szocialista rezsim alatti alkotás nehézségei összekovácsolták őket. 

Nagy Feró a Beatrice zenekar frontembereként egy provokatívabb, punkosabb vonalat képviselt, míg Hobo inkább a blues felé húzott, szövegei sokszor az irodalmi hagyományból táplálkoztak.

Főként József Attila, Francois Villon és Viszockij művei hatottak rá, melyekből saját feldolgozásokat is készített. A rendszer által sokszor vasmarokban tartott zenei színtér egyik alkotót sem kímélte, Nagy Feró korábban felidézett nekünk egy konkrét esetet is, amikor Hobo megpróbálta kijátszani a regnáló hatalom kikötését.

Nagy Feró az István, a királyról: Ódzkodtam tőle, mint ördög a tömjénfüsttől

Mint ismert, Az István, a király a legnépszerűbb magyar rockopera, melynek zenéjét Szörényi Levente szerezte, szövegkönyvét pedig Bródy János írta Boldizsár Miklós Ezredforduló című drámája alapján 1977-ben. Első bemutatója 1983. augusztus 18-án volt Budapesten, a városligeti szánkózódombon, amely ekkor kapta a Királydomb nevet. A film sok szereplőnek hozott még nagyobb ismertséget, Nagy Feró viszont alig akarta elvállalni Laborc szerepét.

 

 

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