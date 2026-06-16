Nagy Imre újratemetése – A nap, amikor a diktatúra már nem tudta elhallgattatni a múltat

1989. június 16-án, Budapesten a Nagy Imre újratemetése köré szervezett megemlékezés a Hősök terén kezdődött, majd az Új köztemető 301-es parcellájában folytatódott.

Nagy Imre újratemetése – a nap, amely a rendszerváltás jelképévé vált

Fotó: Horváth Péter / Fortepan

Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst, Losonczy Gézát és Szilágyi Józsefet, valamint az ismeretlen mártírokat jelképező hatodik koporsót ravatalozták fel. A lyukas magyar zászló és a koporsók látványa sokak számára egyszerre jelentette a gyászt, az igazság kimondását és a diktatúrával való végső szembenézést.

A lyukas zászló a Hősök terén a Millenniumi emlékművön 1989. június 16-án, Nagy Imre és az 1956-os forradalom mártírjainak újratemetésekor

Fotó: Fortepan adományozó TM - FOTO:Fortepan — ID 5849:http://www.fortepan.hu/?tags=&x=0&y=0&view=query&lang=hu&q=5849, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47481491 / Wikipedia

Évtizedek hallgatása után jött el Nagy Imre újratemetése

Nagy Imrét és társait 1958. június 16-án végezték ki, majd titokban, megalázó körülmények között temették el.

A hatalom évtizedeken át ellenforradalomként beszélt 1956-ról, a mártírok emlékét pedig el akarta tüntetni a nyilvánosság elől.

Nagy Imre miniszterelnöki portréja

Fotó: Wikipedia

Fő utca 70-78., tárgyalóterem a katonai bíróság épületében. Ítélethirdetés a Nagy Imre és társai elleni perben. Filmkockák a tárgyaláson készült felvételből.

Fotó: Magyar Nemzeti Levéltár / Fortepan

Az 1980-as évek végére azonban már nem lehetett tovább fenntartani a hallgatást. A Történelmi Igazságtétel Bizottság, az ellenzéki szervezetek és a társadalmi nyomás egyre erősebben követelte Nagy Imre és társai méltó eltemetését, valamint az 1956-os forradalom újraértékelését.

A Hősök tere nemzeti ravatallá vált

A megemlékezés napján a Hősök tere hatalmas ravatallá alakult. Emberek tízezrei, majd százezrei érkeztek virágokkal, koszorúkkal, némán, fegyelmezetten. A szertartáson felolvasták az 1956 utáni megtorlások áldozatainak nevét, délben pedig országszerte megszólaltak a harangok.

1989. június 16. Nagy Imre és mártírtársainak ünnepélyes újratemetése a Hősök terén, több mint 200 ezer fő részvételével

Fotó: Fortepan adományozó TM - FOTO:Fortepan — ID 77275:http://www.fortepan.hu/?tags=&x=0&y=0&view=query&lang=hu&q=77275, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47477491 / Wikipedia

A gyász mellett ez a nap a reményről is szólt. A felszólalók között 1956 túlélői, egykori harcostársak és ellenzéki szereplők is megjelentek.

A megemlékezés egyik legtöbbet idézett pillanata Orbán Viktor beszéde volt, amelyben nyíltan követelte a szovjet csapatok kivonását Magyarországról.

A temetés, amely túlmutatott önmagán

A Hősök terei megemlékezés után a koporsókat az Új köztemetőbe vitték, ahol a 301-es parcellában helyezték őket végső nyugalomra. A szertartás egyszerre volt személyes gyász és történelmi igazságtétel: családtagok, barátok, túlélők és ismeretlen gyászolók búcsúztak azoktól, akiket évtizedeken át méltatlanul kezeltek.