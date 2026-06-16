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Nagy Imre

Nagy Imre újratemetése – A nap, amikor a diktatúra már nem tudta elhallgattatni a múltat

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1989. június 16-án százezrek gyűltek össze Budapesten, a Hősök terén, hogy leróják kegyeletüket az 1956-os forradalom mártírjai előtt. Nagy Imre újratemetése nemcsak gyászszertartás volt, hanem a rendszerváltás egyik legerősebb jelképe: egy pillanat, amikor az ország nyilvánosan kimondhatta mindazt, amit évtizedekig elhallgattattak vele.
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Nagy Imrediktatúraújratemetésévforduló

1989. június 16-án, Budapesten a Nagy Imre újratemetése köré szervezett megemlékezés a Hősök terén kezdődött, majd az Új köztemető 301-es parcellájában folytatódott. 

Nagy Imre újratemetése – a nap, amely a rendszerváltás jelképévé vált
Nagy Imre újratemetése – a nap, amely a rendszerváltás jelképévé vált
Fotó: Horváth Péter / Fortepan

Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst, Losonczy Gézát és Szilágyi Józsefet, valamint az ismeretlen mártírokat jelképező hatodik koporsót ravatalozták fel. A lyukas magyar zászló és a koporsók látványa sokak számára egyszerre jelentette a gyászt, az igazság kimondását és a diktatúrával való végső szembenézést. 

A lyukas zászló a Hősök terén a Millenniumi emlékművön 1989. június 16-án, Nagy Imre és az 1956-os forradalom mártírjainak újratemetésekor
A lyukas zászló a Hősök terén a Millenniumi emlékművön 1989. június 16-án, Nagy Imre és az 1956-os forradalom mártírjainak újratemetésekor
Fotó: Fortepan adományozó TM - FOTO:Fortepan — ID 5849:http://www.fortepan.hu/?tags=&x=0&y=0&view=query&lang=hu&q=5849, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47481491 / Wikipedia

Évtizedek hallgatása után jött el Nagy Imre újratemetése

Nagy Imrét és társait 1958. június 16-án végezték ki, majd titokban, megalázó körülmények között temették el. 

A hatalom évtizedeken át ellenforradalomként beszélt 1956-ról, a mártírok emlékét pedig el akarta tüntetni a nyilvánosság elől.

Nagy Imre miniszterelnöki portréja
Nagy Imre miniszterelnöki portréja
Fotó: Wikipedia
Fő utca 70-78., tárgyalóterem a katonai bíróság épületében. Ítélethirdetés a Nagy Imre és társai elleni perben. Filmkockák a tárgyaláson készült felvételből.
Fő utca 70-78., tárgyalóterem a katonai bíróság épületében. Ítélethirdetés a Nagy Imre és társai elleni perben. Filmkockák a tárgyaláson készült felvételből.
Fotó: Magyar Nemzeti Levéltár / Fortepan

Az 1980-as évek végére azonban már nem lehetett tovább fenntartani a hallgatást. A Történelmi Igazságtétel Bizottság, az ellenzéki szervezetek és a társadalmi nyomás egyre erősebben követelte Nagy Imre és társai méltó eltemetését, valamint az 1956-os forradalom újraértékelését.

A Hősök tere nemzeti ravatallá vált

A megemlékezés napján a Hősök tere hatalmas ravatallá alakult. Emberek tízezrei, majd százezrei érkeztek virágokkal, koszorúkkal, némán, fegyelmezetten. A szertartáson felolvasták az 1956 utáni megtorlások áldozatainak nevét, délben pedig országszerte megszólaltak a harangok.

1989. június 16. Nagy Imre és mártírtársainak ünnepélyes újratemetése a Hősök terén, több mint 200 ezer fő részvételével
1989. június 16. Nagy Imre és mártírtársainak ünnepélyes újratemetése a Hősök terén, több mint 200 ezer fő részvételével
Fotó: Fortepan adományozó TM - FOTO:Fortepan — ID 77275:http://www.fortepan.hu/?tags=&x=0&y=0&view=query&lang=hu&q=77275, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47477491 / Wikipedia

A gyász mellett ez a nap a reményről is szólt. A felszólalók között 1956 túlélői, egykori harcostársak és ellenzéki szereplők is megjelentek. 

A megemlékezés egyik legtöbbet idézett pillanata Orbán Viktor beszéde volt, amelyben nyíltan követelte a szovjet csapatok kivonását Magyarországról.

A temetés, amely túlmutatott önmagán

A Hősök terei megemlékezés után a koporsókat az Új köztemetőbe vitték, ahol a 301-es parcellában helyezték őket végső nyugalomra. A szertartás egyszerre volt személyes gyász és történelmi igazságtétel: családtagok, barátok, túlélők és ismeretlen gyászolók búcsúztak azoktól, akiket évtizedeken át méltatlanul kezeltek.

Új Köztemető, 301-es parcella 1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetéskor
Új Köztemető, 301-es parcella 1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetéskor
Fotó: Horváth Péter / Fortepan 

Nagy Imre újratemetése azért vált a magyar rendszerváltás egyik legerősebb jelképévé, mert nemcsak a halottaknak adott vissza méltóságot, hanem az élőknek is lehetőséget adott arra, hogy szembenézzenek a múlttal.

Új Köztemető, 301-es parcella 1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetéskor
Új Köztemető, 301-es parcella 1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetéskor
Fotó: Horváth Péter / Fortepan 

Egy nap, amely lezárt egy korszakot

1989. június 16-a sokak számára a kommunista diktatúra erkölcsi vereségének napja volt. A hatalom, amely évtizedeken át elhallgatta és megbélyegezte 1956 emlékét, már nem tudta megakadályozni, hogy az ország nyilvánosan gyászoljon.

Új Köztemető, 301-es parcella 1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetéskor
Új Köztemető, 301-es parcella 1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai újratemetéskor
Fotó: Horváth Péter / Fortepan 

Ezért Nagy Imre és társainak újratemetése nem pusztán történelmi esemény, hanem nemzeti emlékezetünk egyik legmegrendítőbb pillanata: 

a nap, amikor Magyarország csendben, virágokkal és lehajtott fejjel búcsúzott a félelemtől.

Cikkünk a Wikipedia, Nagy Imre újratemetése című szócikk alapján készült. 

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