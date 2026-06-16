Nagy Imre újratemetése – A nap, amikor a diktatúra már nem tudta elhallgattatni a múltat

1989. június 16-án, Budapesten a Nagy Imre újratemetése köré szervezett megemlékezés a Hősök terén kezdődött, majd az Új köztemető 301-es parcellájában folytatódott.
Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst, Losonczy Gézát és Szilágyi Józsefet, valamint az ismeretlen mártírokat jelképező hatodik koporsót ravatalozták fel. A lyukas magyar zászló és a koporsók látványa sokak számára egyszerre jelentette a gyászt, az igazság kimondását és a diktatúrával való végső szembenézést.
Évtizedek hallgatása után jött el Nagy Imre újratemetése
Nagy Imrét és társait 1958. június 16-án végezték ki, majd titokban, megalázó körülmények között temették el.
A hatalom évtizedeken át ellenforradalomként beszélt 1956-ról, a mártírok emlékét pedig el akarta tüntetni a nyilvánosság elől.
Az 1980-as évek végére azonban már nem lehetett tovább fenntartani a hallgatást. A Történelmi Igazságtétel Bizottság, az ellenzéki szervezetek és a társadalmi nyomás egyre erősebben követelte Nagy Imre és társai méltó eltemetését, valamint az 1956-os forradalom újraértékelését.
A Hősök tere nemzeti ravatallá vált
A megemlékezés napján a Hősök tere hatalmas ravatallá alakult. Emberek tízezrei, majd százezrei érkeztek virágokkal, koszorúkkal, némán, fegyelmezetten. A szertartáson felolvasták az 1956 utáni megtorlások áldozatainak nevét, délben pedig országszerte megszólaltak a harangok.
A gyász mellett ez a nap a reményről is szólt. A felszólalók között 1956 túlélői, egykori harcostársak és ellenzéki szereplők is megjelentek.
A megemlékezés egyik legtöbbet idézett pillanata Orbán Viktor beszéde volt, amelyben nyíltan követelte a szovjet csapatok kivonását Magyarországról.
A temetés, amely túlmutatott önmagán
A Hősök terei megemlékezés után a koporsókat az Új köztemetőbe vitték, ahol a 301-es parcellában helyezték őket végső nyugalomra. A szertartás egyszerre volt személyes gyász és történelmi igazságtétel: családtagok, barátok, túlélők és ismeretlen gyászolók búcsúztak azoktól, akiket évtizedeken át méltatlanul kezeltek.
Nagy Imre újratemetése azért vált a magyar rendszerváltás egyik legerősebb jelképévé, mert nemcsak a halottaknak adott vissza méltóságot, hanem az élőknek is lehetőséget adott arra, hogy szembenézzenek a múlttal.
Egy nap, amely lezárt egy korszakot
1989. június 16-a sokak számára a kommunista diktatúra erkölcsi vereségének napja volt. A hatalom, amely évtizedeken át elhallgatta és megbélyegezte 1956 emlékét, már nem tudta megakadályozni, hogy az ország nyilvánosan gyászoljon.
Ezért Nagy Imre és társainak újratemetése nem pusztán történelmi esemény, hanem nemzeti emlékezetünk egyik legmegrendítőbb pillanata:
a nap, amikor Magyarország csendben, virágokkal és lehajtott fejjel búcsúzott a félelemtől.
Cikkünk a Wikipedia, Nagy Imre újratemetése című szócikk alapján készült.
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