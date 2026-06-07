Nagy tömeg gyűlt össze a Sándor-palotánál Magyar Péter terve miatt – videó

Németh Balázs fideszes országgyűlési képviselő videóban számolt be a Sándor-palotánál tartott tüntetésről. A demonstrációt azok mellett a közjogi tisztségviselők és állami intézményi vezetők mellett tartották, akiknek lemondását Magyar Péter sürgeti.

Németh Balázs videót tett közzé a tüntetésről (A kép a Sándor-palotánál tartott demonstráción készült)

Néhány napon belül a második tüntetés! Négy hete van mindössze hivatalban a magyar kormány, de már utcára mennek az emberek. Utcára is fogunk menni, hogyha végre akarják hajtani a migrációs paktumot, ami ellen tüntettek fiatal patrióták szervezésében több ezren pénteken. És igen, utcára fogunk menni akkor, hogyha erőszakkal el akarják távolítani a közjogi méltóságokat. Ezért vagyunk ma itt a Sándor-palotánál!

– mondta Németh Balázs a tüntetésről készült videójában.

A Sándor-palotánál gyűlt össze a tömeg

A szervezők szerint a megmozdulás célja az alkotmányos intézmények önállóságának és függetlenségének védelme. A rendezvényen több közéleti szereplő is felszólalt, köztük Teleki Béla, a CitizenGO képviselője, Kurucz Dániel, Huth Gergely és Skrabski Fruzsina.

Teleki Béla arról beszélt, hogy a megjelentek bátran kiállnak az igazuk mellett, és felismerték, hogy ez a pillanat cselekvésre hív. Mónus Benjámin, a Jövő Építő Fiatalok Egyesület alapítója szerint Magyar Péternek államférfiként kellene viselkednie, és nem az állami vezetők lecserélésével kellene politizálnia.

Alkotmányjogászok is bírálták Magyar Péter tervét

Súlyos és gyógyíthatatlan sebet ejtene a magyar alkotmányos rendszeren, valamint az európai demokrácián is, ha Magyar Péter és a Tisza Párt erőszakkal vagy antidemokratikus eszközökkel próbálná meg elmozdítani hivatalából Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Erre figyelmeztetett a HírTV Híradójában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.