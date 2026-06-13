Városi legenda – Tényleg elmozdították a templomot az Erzsébet híd miatt?

A Nagyboldogasszony-templom, vagyis a Belvárosi plébániatemplom az Erzsébet híd pesti hídfőjénél áll, és Budapest egyik legfontosabb történelmi épülete. Az 1903-ban átadott Erzsébet híd építésekor a templom elhelyezkedése komoly fejtörést okozott, hiszen útban volt a kialakítandó forgalmi rendnek.

A Nagyboldogasszony-templom, azaz a Belvárosi plébániatemplom, Budapest

Fotó: KovacsDaniel - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16828287 / Wikipedia

Nagyboldogasszony-templom: felmerült az eltolás terve

A templom elmozdításának ötlete már 1898-ban napirendre került. Horváth Gyula és Bobula János építészek amerikai és német példák alapján olyan tervet dolgoztak ki, amely szerint az épületet akár egy éven belül át lehetett volna helyezni.

Később egy épületemeléssel és -tolással foglalkozó vállalat is előállt hasonló javaslattal. A technológia tehát létezett, és külföldön már sikeresen alkalmazták is, a pesti templom esetében azonban végül nem ezt választották.

Szabad sajtó (Eskü) út a Váci utca sarkáról nézve. Balra a Váci utca 35. a Váci utca sarkon, jobbra a Belvárosi templom. Az Erzsébet híd hídfőjénél készül a május 1-i dekoráció (1919)

Fotó: Fortepan / Schoch Frigyes

Ezért maradhatott a helyén

A templom megőrzése különösen fontos volt, hiszen az épület több történelmi korszak emlékét őrzi. Római alapokra épült, falai között középkori részletek, Anjou-kori falfestmények és a török kori használat nyomai is megtalálhatók.

Végül egyszerűbb és olcsóbb megoldás született: a híd forgalmát úgy alakították ki, hogy az autók és a villamosok a templomot kikerülve haladjanak. A járdát pedig a híd szintje alá vezették, így az épületet nem kellett lebontani vagy áthelyezni.

A legenda tehát részben érthető: valóban komolyan felmerült, hogy a templomot elmozdítják. A valóság azonban az, hogy a Nagyboldogasszony-templom megmaradt ott, ahol évszázadok óta áll – számolt be a Blikk.