Óriási veszélyt jelent a légkondi: egy rossz beállítás miatt napokig ágynak eshet

A túl hidegre állított légkondicionáló például komoly terhelést jelenthet a szervezet számára. A hirtelen hőmérséklet-változás miatt a nátha kialakulásának esélye is megnőhet, mivel a vírusok könnyebben támadhatnak – számolt be róla a Bors.

Könnyen utolérheti a nátha a nyári melegben is

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Nátha nyáron? A légkondi miatt is ágynak eshet

A szakértők szerint a nyári fertőzések hátterében gyakran enterovírusok állnak. Ezek nemcsak légúti panaszokat, hanem lázat, gyomorgörcsöt, hányást és hasfájást is okozhatnak. A betegségből való felépülés sok esetben akár egy hétig is eltarthat.

A megelőzés érdekében a légkondit érdemes a kinti hőmérsékletnél csak 6-7 fokkal alacsonyabbra állítani.

Fontos a megfelelő folyadékbevitel is, ezért ajánlott naponta körülbelül három liter vizet fogyasztani. A vírusok terjedésének csökkentésében a rendszeres kézmosás is nagy szerepet játszik. Ha már kialakult a fertőzés, az antibiotikum általában nem hatásos a vírusok ellen. A méz, a cink, valamint a sós vagy illóolajos inhalálás viszont enyhítheti a kellemetlen tüneteket.