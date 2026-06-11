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nátha

Óriási veszélyt jelent a légkondi: egy rossz beállítás miatt napokig ágynak eshet

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A nyári kánikulában sokan azt gondolják, hogy szinte lehetetlen megbetegedni, pedig ez nagy tévedés. A nátha nyáron is gyorsan terjedhet, különösen a nagy melegben.
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A túl hidegre állított légkondicionáló például komoly terhelést jelenthet a szervezet számára. A hirtelen hőmérséklet-változás miatt a nátha kialakulásának esélye is megnőhet, mivel a vírusok könnyebben támadhatnak – számolt be róla a Bors.

nátha
Könnyen utolérheti a nátha a nyári melegben is
Fotó: Getty Images/iStockphoto

Nátha nyáron? A légkondi miatt is ágynak eshet

A szakértők szerint a nyári fertőzések hátterében gyakran enterovírusok állnak. Ezek nemcsak légúti panaszokat, hanem lázat, gyomorgörcsöt, hányást és hasfájást is okozhatnak. A betegségből való felépülés sok esetben akár egy hétig is eltarthat. 

A megelőzés érdekében a légkondit érdemes a kinti hőmérsékletnél csak 6-7 fokkal alacsonyabbra állítani. 

Fontos a megfelelő folyadékbevitel is, ezért ajánlott naponta körülbelül három liter vizet fogyasztani. A vírusok terjedésének csökkentésében a rendszeres kézmosás is nagy szerepet játszik. Ha már kialakult a fertőzés, az antibiotikum általában nem hatásos a vírusok ellen. A méz, a cink, valamint a sós vagy illóolajos inhalálás viszont enyhítheti a kellemetlen tüneteket.

Gyógynövények megfázás ellen

A megfázásos időszakban sokan nyúlnak gyógynövényekhez, amelyek természetes módon enyhíthetik a tüneteket és támogathatják az immunrendszert. Az egyik ilyen növény a kamilla, gyulladáscsökkentő hatásával segíthet a torokfájás és köhögés enyhítésében, míg a hársfa izzasztó, nyákoldó és köhögéscsillapító tulajdonságairól ismert. A gyógynövényekből készült teák kiegészíthetik a kezelést, de tartós vagy súlyos tünetek esetén mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.

 

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A kutatások szerint a sós vizes orröblítés jelentősen lerövidítheti a nátha időtartamát, miközben csökkentheti az orrban található vírusrészecskék mennyiségét is. A módszer lényege, hogy a sóoldat kimossa a nyákot, a kórokozókat és más szennyeződéseket az orrjáratokból, ezzel támogatva a szervezet természetes védekezését. A szakértők szerint ez az egyszerű és olcsó eljárás a fertőzés továbbadásának esélyét is mérsékelheti.

 

 

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