Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter azonnali hatállyal kirúgta Czunyiné Bertalan Juditot

Rendkívüli

Hihetetlen pusztítást végzett a földrengés – sokkoló videókon a venezuelai tragédia

NAV ellenőrzések

Hamarosan indulnak a NAV ellenőrzések – ezek a vállalkozók számíthatnak a legtöbb vizsgálatra

27 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Július 1-jén indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szokásos nyári ellenőrzés-sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akció keretében a revizorok a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken is vizsgálódnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NAV ellenőrzésekVelencei-tóBalatonturizmusTisza-tó

A NAV ellenőrzések során idén július 1. és augusztus 31. között a szezonális szolgáltatást nyújtók is fokozott ellenőrzésekre számíthatnak, köztük a kerékpár- és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta- és élményrepülési tevékenységet végző vállalkozások.

A NAV ellenőrzések során strandokon, rendezvényeken és szezonális szolgáltatóknál is vizsgálódnak a revizorok Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
A NAV ellenőrzések során strandokon, rendezvényeken és szezonális szolgáltatóknál is vizsgálódnak a revizorok
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ez idő alatt az ellenőrök a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten.

Sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül tizenkét nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.

A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek.

Ez is érdekelheti

Repülővel utazik? Jobb ha tudja, ezeket teheti a poggyászba

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!