Hamarosan indulnak a NAV ellenőrzések – ezek a vállalkozók számíthatnak a legtöbb vizsgálatra

A NAV ellenőrzések során idén július 1. és augusztus 31. között a szezonális szolgáltatást nyújtók is fokozott ellenőrzésekre számíthatnak, köztük a kerékpár- és csónakkölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a séta- és élményrepülési tevékenységet végző vállalkozások.

A NAV ellenőrzések során strandokon, rendezvényeken és szezonális szolgáltatóknál is vizsgálódnak a revizorok

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ez idő alatt az ellenőrök a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten.

Sokat kockáztatnak azok, akik megszegik az adóügyi szabályokat. A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül tizenkét nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak egyáltalán nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapít meg terhükre mulasztási bírságot a NAV. Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét.