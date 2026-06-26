Nekirohant a vonat a vágányzárónak a Keleti pályaudvaron - videó

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt az ellen a 36 éves mozdonyvezető ellen, aki a vád szerint későn kezdte meg a fékezést, így veszélynek tette ki jegyvizsgáló kollégáját és az utasokat, utóbbiak közül többen meg is sérültek.

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A vádirat lényege szerint a férfi – az általa vezetett vonattal – 2024. december 2-án kora délután, a VIII. kerületben, a Keleti pályaudvar területére érkezett, és az 1. vágányon haladt befelé. A vágány ún. ütközőbakban végződik. A beérkező járműszerelvények megengedett legnagyobb sebessége 15 km/óra. A masiniszta figyelmetlen volt, és a bak távolságát rosszul mérte fel, ezért a szerelvény állóra fékezését későn kezdte meg. A vádlott így veszélyhelyzetbe hozta a vonaton tartózkodó jegyvizsgáló munkatárást és az utasokat. Az ütközőbak előtt a szerelvény már nem tudott megállni, hanem annak kb. 9 km/óra sebességgel nekiütközött. Az ütközés következtében a vonat három utasa is könnyebben sérült. Nem okozott zavart a baleset a vasúti forgalomban, és az ütközőbakban sem keletkezett kár. Viszont a mozdony megsérült, a javítása 500 ezer forint volt.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottat vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolta meg. A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság – tárgyalás mellőzésével, büntetővégzésben – pénzbüntetést szabjon ki és határozott időre tiltsa el a férfit a vasúti járművezetéstől. A bíróság 390 ezer forint pénzbüntetést szabott ki, azonban nem tartotta szükségesnek a járművezetéstől eltiltást.