Feljelentést tesz a KDNP a nemzeti zászló Dunába dobása miatt

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) feljelentést tesz nemzeti jelkép megsértése miatt – közölte csütörtökön közösségi oldalán Rétvári Bence, a párt országgyűlési frakcióvezetője.

A nemzeti zászló Dunába dobása miatt tesz bejelentést a KDNP

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A politikus azt írta: a KDNP felháborítónak tartja, hogy ismeretlen elkövetők a magyar nemzeti zászlót az Erzsébet hídról a Dunába dobták. Álláspontja szerint a cselekmény a Büntető Törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülhet, mivel Magyarország zászlajának meggyalázása egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – számolt be róla az MTI.

A nemzeti zászló meggyalázását a törvény bünteti

Rétvári Bence bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy a nemzeti zászló a magyar nemzet egységének jelképe, amely összeköti a magyarság múltját és jelenét. Hozzátette: a piros-fehér-zöld lobogó közös nemzeti szimbólum, amely a sporteseményeken és a nemzeti ünnepeken is kiemelt szerepet kap.