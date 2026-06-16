Aláírták a kulcsfontosságú MOL-megállapodást a NIS jövőjéről

A MOL-csoport Részvényesi Megállapodást (Shareholders Agreement) írt alá a Szerb Kormánnyal a Naftna Industrija Srbije (NIS) vállalat jövőbeli irányításáról, a vezető testületek felépítéséről és döntéshozataláról, valamint a stratégiai célkitűzésekről – írta közleményében a MOL.

A NIS jövőbeli irányításáról állapodott meg a MOL és a szerb kormány

Fotó: MOL-csopor

Hogyan változhat a NIS irányítása a tranzakció lezárása után?

A megállapodás lehetőséget biztosít a MOL-csoport számára, hogy többségi részvényesként feleljen a NIS szakmai irányításáért, stabil működéséért és értékteremtő beruházásaiért. A tranzakció sikeres lezárása esetén a MOL biztosítja a szerb piac ellátását és a pancevoi finomító működtetését, valamint tovább erősíti a vállalatcsoporthoz tartozó energetikai létesítmények hálózati és logisztikai kapcsolatait is.

Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a szerb kormánnyal folytatott egyeztetések eredményeként sikerült megállapodni a vállalat jövőbeli irányításáról. Hozzátette, a megállapodás egy hosszabb bizonytalan időszak lezárását jelentheti, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az adásvételi folyamat még nem ért véget, mivel meg kell állapodni az eladó féllel, és az amerikai hatóságok jóváhagyására is szükség van.

A szerb kormány részéről Dubravka Đedović Handanović bányászati és energiaügyi miniszter közölte, hogy a megállapodás a jövőbeni együttműködés alapjait fekteti le a szerb állam és a MOL között. Elmondta, hogy a dokumentum csak akkor lép hatályba, ha a MOL és a Gazprom Neft megköti az adásvételi szerződést, és azt az Amerikai Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) is jóváhagyja.

A miniszter arról is beszélt, hogy a szerb állam a megállapodás alapján további 5 százalékos részesedést szerezne a vállalatban. Emellett biztosítanák, hogy a pancevói finomító legalább a következő tíz évben a korábbi évekhez hasonló kapacitással működjön, valamint a leányvállalatok, köztük a Petrohemija működése is zavartalan maradjon.

A következő lépést a MOL és a Gazprom Neft közötti tárgyalások jelentik. A magyar vállalat továbbra is a NIS-ben meglévő 56,15 százalékos orosz tulajdonrész megvásárlásáról egyeztet. A tranzakció lezárásának egyik legfontosabb feltétele az OFAC jóváhagyása, amelynek megszerzéséhez a MOL már megtette a szükséges lépéseket.