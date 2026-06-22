Nyakó Júlia váratlanul elhunyt, 63 éves volt

Mély veszteség érte a magyar színházi és filmes életet. A család közlése alapján 2026. június 20-án váratlanul meghalt Nyakó Júlia Aase-díjas színésznő, akinek pályafutása több mint négy évtizedet ölelt fel.
Nyakó Júlia halálának hírét a Stúdió K Színház tette közzé.
Filmekben és sorozatokban is emlékezetes alakításokat nyújtott Nyakó Júlia
Nyakó Júlia számos jelentős magyar filmben szerepelt. Látható volt többek között:
- a Szörnyek évadja (1987) című filmben,
- a Woyzeck (1994) alkotásban,
- a Hamvadó cigarettavég (2001) című filmben,
- a Friss levegő (2006) című produkcióban,
- a Márió, a varázsló (2008) című alkotásban,
- a nemzetközi sikert arató Testről és lélekről (2017) című filmben,
- a Genezis (2018) és a Valan – Az angyalok völgye (2019) című produkciókban.
A televíziós nézők olyan sorozatokból is ismerhették, mint a Drága örökösök vagy a Tündérkert.
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