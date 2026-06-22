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színésznő

Nyakó Júlia váratlanul elhunyt, 63 éves volt

3 órája
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Mély veszteség érte a magyar színházi és filmes életet. A család közlése alapján 2026. június 20-án váratlanul meghalt Nyakó Júlia Aase-díjas színésznő, akinek pályafutása több mint négy évtizedet ölelt fel.
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színésznőgyászhalál

Nyakó Júlia halálának hírét a Stúdió K Színház tette közzé.

Nyakó Júlia több mint négy évtizeden át volt jelen a magyar színházi és filmes életben.
Nyakó Júlia több mint négy évtizeden át volt jelen a magyar színházi és filmes életben
Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Filmekben és sorozatokban is emlékezetes alakításokat nyújtott Nyakó Júlia

Nyakó Júlia számos jelentős magyar filmben szerepelt. Látható volt többek között:

  • a Szörnyek évadja (1987) című filmben,
  • a Woyzeck (1994) alkotásban,
  • a Hamvadó cigarettavég (2001) című filmben,
  • a Friss levegő (2006) című produkcióban,
  • a Márió, a varázsló (2008) című alkotásban,
  • a nemzetközi sikert arató Testről és lélekről (2017) című filmben,
  • a Genezis (2018) és a Valan – Az angyalok völgye (2019) című produkciókban.

A televíziós nézők olyan sorozatokból is ismerhették, mint a Drága örökösök vagy a Tündérkert.

 

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