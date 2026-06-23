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nyár

Döbbenetes számok a nyári kánikulában: ilyen meleg van a tűző napon a város egyes helyein

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Az elképesztő hőség semmit nem kímél: a gyerekülés több mint 50 Celcius-fokos is lehet!
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nyárkánikulahőség

Kíméletlenül megérkezett a nyár, napok óta tart országszerte az elképesztő kánikula, ami miatt vörös kód is érvényben van. Bár felhőtlenül lehet élvezni a strandolást, az elképesztő forróság bizony a szervezetünket is megviseli, hiszen ilyen hőségben az alvás sem egyszerű. Épp ezért rendkívül oda kell figyelni arra, mikor indulunk útnak vagy épp hova megyünk. Ennek oka, hogy a város egyes pontjai elképesztően felforrósodhatnak, amely főként az idősek és gyerekek számára veszélyes lehet. Épp ezért a Kemma idén is hőmérőt ragadott és megnézte, Esztergomban egyes terek és helyek mennyire melegszenek fel. 

Nyári hőség: ilyen meleg van Esztergom egyes helyein
Nyári hőség: ilyen meleg van Esztergom egyes helyein. Fotó: Feleki Marietta/24Óra-Kemma

Sokan autóba pattanva indulnak útnak nem is sejtve, milyen forró lehet már csak a gyerekülés is. Nos, a Kemma megnézte. 

Kiderült, hogy akkor, amikor a kocsi belső terében 35 Celsiust mérünk, akkor az ülés 54 fokig is felmelegedhet. 

Épp ezért rendkívül fontos, hogy mielőtt gyereket ültetünk a járműbe, kicsit hűtsük le azt. 

Nyári kánikula: árnyékban sincs menekvés

A Kemma június 22-én hétfőn járta hőmérőjével Esztergomot, melyből kiderült a főtéren a levegő hőmérséklete 38 Celsius volt. Ez pedig azt jelentette, hogy a kövezet felszíni hője nem kevesebb, mint 50,4 Celsiusra emelkedett fel.

 De nem jobb a helyzet a városban található Duna-parti játszótéren sem, ahol habár van fákkal borított rész, a játéktér napos részén a kishinta ülőkéje 45,9 fokot mutatott, a csúszda 36,6 Celsiust, míg a mászójátékok 38,8 fokosak voltak. 

De hány fok van egy füves, fákkal borított területen? Nos, habár sokkal kellemesebb, így is elképesztő az érték: a levegő 33-34, míg a talaj felszíni hőmérséklete 29,4 Celsius volt. Épp ezért rendkívül fontos a szabadban ha lehet, minél többet tartózkodni árnyékos helyeken pláne úgy, hogy június hátralévő részében egyáltalán nem szabadulunk majd az extrém melegtől. 

A Kemma fotói a mérésekről IDE kattintva láthatóak. 

 

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