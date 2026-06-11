Mikor tér vissza a nyárias idő? Mutatjuk!

A tegnap esti és éjszakai órákban az ország számos pontján heves zivatarok okoztak mozgalmas időjárást. Több helyen intenzív esőzés, villámlás és erős széllökések kísérték a hidegfront átvonulását. A front ma reggelre már az ország keleti térségei felé helyeződött, azonban a zivatarveszély még nem szűnt meg teljesen – írja a Köpönyeg.

Nyárias idővel indul a jövő hét. A kép illusztráció.

Fotó: MICHAL FLUDRA / NurPhoto / AFP

Még tartogat meleget a nyár

A meteorológusok szerint elsősorban a keleti és délkeleti országrészben alakulhatnak ki újabb záporok és zivatarok. Több vármegyében továbbra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben, sőt több járásra riasztást is kiadtak a következő órákban várható zivatartevékenység miatt. A front mögött ugyanakkor már frissebb, hűvösebb levegő érkezett hazánk fölé. A hét eleji kánikula megszűnt, a hőmérséklet több fokkal visszaesett, miközben az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős marad.

A jó hír, hogy a hétvége már lényegesen nyugodtabbnak ígérkezik.

Szombaton és vasárnap hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, bár helyenként még kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 20 és 26 fok között alakul, ami kellemes, nyárias időt jelenthet a szabadtéri programokhoz. A valódi felmelegedés a jövő hét elején kezdődhet. Hétfőn már sokfelé 25-26 fokot mutathatnak a hőmérők, kedden pedig helyenként ismét megközelítheti a hőmérséklet a 28 fokot. Egyelőre azonban újabb hőhullám nem látszik, így a következő időszakban inkább mérsékelten meleg, komfortos nyári időre van kilátás.

Csapadék szempontjából sem várható jelentős változás. Országos, tartós esőzés egyelőre nem szerepel az előrejelzésekben, csak elszórt záporok és helyi zivatarok fordulhatnak elő. Emiatt a kiszáradó talajok továbbra sem jutnak elegendő nedvességhez, így az aszály több térségben is fennmaradhat. Összességében tehát a viharos időjárás fokozatosan háttérbe szorul, és a hétvégétől egyre több napsütésre,

a jövő hét elejétől pedig ismét melegebb, kellemes nyári időre számíthatunk.

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