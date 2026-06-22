Megőrülsz a nyestektől? Próbáld ki ezt a trükköt, minden bajod megoldódik!

A nyestek sok problémát tudnak okozni a környezetünkben. De honnan tudjuk, hogy nyesttel van-e dolgunk, és hogyan űzhetjük el őket?

Tudod, mit lehet tenni a nyestek ellen?

Fotó: Werner Nagel

A nyest a menyétfélék családjába tartozik, a ragadozó körülbelül 50 centi hosszú, és 2 kilós. Jellegzetes barna bundája van, elől pedig fehér mellénye, így könnyen felismerhető.

Ez utal arra, hogy nyest költözött az otthonodba

A padláson dobogó zajok hallatszanak éjszaka

Kellemetlen, erős szag árad, amely a nyest vizeletéből és ürülékéből származik

Megrágott vezetékek, faelemek vannak a ház körül

Nyest ürülék vagy szőrök jelenik meg a padláson.

Hatékony módszerek a nyest kiűzésére

Nyest kiűző por

A nyest kiűzésére az egyik leghatékonyabb és legmodernebb módszer a speciális nyest kiűző por használata, amelyet nagy nyomású porozó géppel juttatnak be a padlásra. Ez a por természetes anyagokat tartalmaz, az állat vegetatív idegrendszerét irritálja, kellemetlen szagukkal és ízükkel menekülésre késztetik a nyestet. A hatása tartós, akár 1,5-2 évig is megakadályozza a nyestek visszatérését.

Szag- és hangriasztók

Sokan ultrahangos riasztót használnak, ami nagyon állatbarát, hiszen nem tesz kárt az állatban, és még csak káros anyagot sem kell használnunk annak elűzésére. Ezek azonban csak átmeneti, és nem tartós megoldást nyújtanak.

Fontos, hogy megszüntessük a bejutási pontokat a padláson. Miután a nyest elhagyta a padlást, tömjük be a réseket, hogy ne tudjon visszatérni. Hálót, fémlemez burkolatot, vagy speciális tömítőanyagokat használhatunk ehhez.

Csapdák

Elhelyezhetünk a padláson élvefogó csapdákat, rakhatunk bele fürjtojást vagy gyümölcsöt. Ez a módszer azonban nem mindig eredményes, mert a nyestek óvatosak, ráadásul más állatok is csapdába eshetnek - írja a Mindmegette. Fontos kiemelni, hogy a nyest ugyan Magyarországon nem védett állat, de elpusztítani, megmérgezni tilos.