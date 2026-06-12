Évek óta szenved O.G. Duck, mindent elárult a fájdalmas beavatkozásról

A Hip Hop Boyz egykori frontembere, Kalocsai Krisztián, művésznevén O.G. Duck az elmúlt években komoly fogászati problémákkal szembesült. Elmondása szerint az utóbbi öt évben szinte teljesen elveszítette fogazatát, ami nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi és lelki terhet is jelentett számára – írja a Blikk.

Kalocsai Krisztián, művésznevén O.G. Duck

Fotó: Blikk/Knap Zoltán

A zenész szerint a problémák hátterében több tényező is állhatott, köztük a pandémia időszakában tapasztalt egészségügyi változások, valamint az évek során kialakult fogászati gondok.

„A fogaim hiánya több szempontból is megkeserítette az életemet. Ha az érzelmi oldalát nézzük, már négy éve nem tudom megcsókolni a barátnőmet, de általánosságban is folyamatos szégyenérzetet okoz. Az ember ilyenkor leszokik a mosolygásról, hiszen nem akarja, hogy mások is lássák, milyen állapotban vannak a fogai” – mondta a zenész.

Speciális kezelést kap O.G. Duck

A zenész egy speciális fogászati kezelés keretében kap segítséget. Az első lépésként eltávolították a súlyosan károsodott fogakat és visszamaradt foggyökereket, amelyek folyamatos gyulladást okoztak.

A kezelést követően ideiglenes fogpótlás készül számára, később pedig implantátumok beültetésével állítják helyre a teljes fogazatát. A szakemberek szerint a folyamat összetett, mivel a gyulladások a csontállományt is érintették, így csontpótlásra is szükség lesz.