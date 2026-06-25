Kiderült, mely olaszrizlingek mentek át a Szupermenta nyári tesztjén

A Szupermenta nyár eleji tesztjében – a nagy kereskedelmi láncok kínálata alapján – összesen 27 Olaszrizlinget hasonlítottak össze a Nébih szakértői. A különböző borvidékekről származó italok mindegyike 2025-ös évjáratú volt.

27 Olaszrizling bizonyított a Szupermenta tesztjén (A kép illusztráció.)

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A laboratóriumban a szakemberek elsősorban az Olaszrizlingek alkohol- és cukortartalmát, valamint a borokban található sav és kén-dioxid mennyiségét ellenőrizték.

A tesztelt italok alkoholtartalma – címkéjük szerint – 11,0 és 13,5% között mozgott, melyet a laboratóriumi eredmények is megerősítettek. Foodscreener NMR spektrométer segítségével vizsgálták, hogy az érintett borok ténylegesen Olaszrizling szőlőfajtából készültek-e.

Az eredmények megnyugtatóak: valamennyi tétel megfelelt a hatósági adatbázisban szereplő Olaszrizling fajtára vonatkozó adatoknak. Általánosságban elmondható, hogy az Olaszrizlingek beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.

A hatósági felügyelők a jelölésvizsgálat során ellenőrizték, hogy a kötelezően feltüntetendő tartalmi elemek (mint például az alkoholtartalom és a forgalomba hozatali azonosító) szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. A szakemberek e téren sem tapasztaltak hiányosságokat, mindegyik borászati termék eleget tett a jogszabályokban és a vonatkozó termékleírásban előírtaknak.

Kedveltség: a dobogó legfelső fokára a Dobosi Olaszrizling 2025 került

A Szupermenta terméktesztek egyik legnépszerűbb mozzanata a kedveltségi vizsgálat, mely az Olaszrizlingek esetében sem maradt el. A szakértő és laikus borkedvelők értékelése alapján a dobogó legfelső fokára a Dobosi Olaszrizling 2025 került, második helyen az Ostoros Olaszrizling 2025 végzett, míg harmadikként a Feind Olaszrizling 2025 zárt.

Ne feledjék: alkoholtartalmú italok fogyasztásakor minden esetben ‒ nyári időszakban különösen ‒ fontos a mértékletesség. Nagy melegben és hőség idején főként tiszta vízzel javasolt pótolni szervezetünk fokozott folyadékszükségletét.

Sörre bor vagy borra sör? Így hat valójában a szervezetére a különféle sorrend

Örökké vitatott kérdés, vajon mekkora valóságtartalma van annak az állításnak, hogy a borfogyasztás utáni sörivás többet árt, mintha sör után innánk bort. A közkeletű vélekedés szerint a sörre bort fogyasztóknak jobban kellett volna lenniük, mint azoknak, akik borfogyasztás után ittak sört, ám a kutatás eredményei szerint nem volt összefüggés a másnaposság tünetei és aközött, hogy a résztvevők csak bort vagy sört ittak-e, vagy hogy bármilyen sorrendben váltogatták-e a kettőt.