Magzatkárosító oldószer került elő egy komáromi ipari park víztározójába

Magzatkárosítóként besorolt N-metil-pirrolidont (NMP) mutattak ki egy komáromi ipari park víztározójából származó vízmintában. Az oldószer jelenlétéről a Greenpeace számolt be szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Haltetemek miatt indítottak vizsgálatot, a mintákban oldószert mutattak ki (képünk illusztráció)

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Oldószer került elő egy komáromi víztározó mintáiból

A tájékoztatás szerint az Ébresztő, Komárom! civil csoport június elején kereste meg a szervezetet, miután a víztározóban és annak nádas részein több nagytestű haltetemet észleltek. A helyiek elmondása szerint a tározóból a víz magas vízállás esetén a Dunába kerülhet.

A civilek június 8-án vízmintát vettek a területen, amelyet a Greenpeace közreműködésével akkreditált laboratóriumban vizsgáltattak be. Az elemzés során N-metil-pirrolidont találtak a mintában. Az anyagot az akkumulátorgyártás több folyamatában is használják.

Az ipari park területén több, az akkumulátoriparhoz kapcsolódó üzem működik, köztük a JWH NMP-feldolgozó üzeme, az Enchem Hungary Kft. elektrolitgyára, valamint az SK On és az SK Battery akkumulátorgyára.

A Greenpeace közleményében kiemelte, hogy az NMP-re jelenleg nincs külön felszíni vagy felszín alatti vizekre vonatkozó határérték. A szervezet ugyanakkor hangsúlyozta: nem állítják, hogy az anyag okozta volna a halpusztulást, ennek megállapításához teljes körű hatósági vizsgálatra van szükség.

A mostani laborvizsgálat során az NMP mellett fluoridot, szerves karbonátokat, valamint kobaltot, lítiumot és nikkelt is vizsgáltak. A közlés szerint ezek koncentrációja nem haladta meg a vonatkozó határértékeket.

A Greenpeace bejelentést tett az ügyben, és a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivataltól az eset kivizsgálását kérte. A szervezet szerint annak megállapítása, hogy az NMP valamely ipari létesítményből kerülhetett-e a környezetbe, a hatóságok feladata.