Meghökkentő közösségi trend terjed világszerte – a stresszre és az alvásra is jó hatással lehet

Az olvasóklub az elmúlt időszak egyik legnépszerűbb közösségi trendjévé vált azok körében, akik szeretnének kiszakadni az állandó telefonozásból és a közösségi média világából – írja a CNN.
Az olvasóklub nemcsak kikapcsolódás, hanem közösségi élmény is
A Silent Book Club nevű kezdeményezés például már világszerte szervez találkozókat. A résztvevők egy rövid beszélgetés után csendben olvasnak egy órán keresztül, majd újra beszélgetnek egymással.
A kutatók szerint az olvasás segíthet csökkenteni a stresszt, a szorongást és a depressziós tüneteket, emellett javíthatja az alvás minőségét is. Egyes vizsgálatok arra is utalnak, hogy a rendszeres olvasás csökkentheti az időskori szellemi hanyatlás kockázatát.
A szakértők szerint az olvasás azért különösen fontos, mert segíthet kiszakadni az állandó online pörgésből és a közösségi média dopaminhajszájából.
Sokan ráadásul közösségi élményként tekintenek az olvasóklubokra, ahol új barátokat is szerezhetnek.
A szakemberek szerint már napi néhány perc olvasás is pozitív hatással lehet a mentális egészségre és az általános közérzetre.
Az olvasás drasztikusan alakítja az agyunkat
Úgy tűnik, hogy folyamatosan csökken azoknak a száma, akik szórakozásból olvasnak. Egy új kutatás szerint a felnőttek ötven százaléka nem olvas rendszeresen, és a 16-24 éves fiatalok csaknem egynegyede állítja, hogy soha nem olvasott szórakozásból. De milyen következményekkel jár ez?
Riasztó eredmény látott napvilágot, a Covid után sem javult a helyzet
Egy friss felmérés aggasztó képet mutat a legfiatalabb tanulók teljesítményéről. Az olvasási képesség terén a diákok eredményei továbbra is elmaradnak a korábbi szinttől. A kutatók szerint a háttérben nemcsak a járvány, hanem mélyebb társadalmi okok is állhatnak.