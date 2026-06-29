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Itt nézheti meg videón, hogyan vonta meg a szót Magyar Pétertől Forsthoffer Ágnes

kánikula

A One hálózata is megadta magát a hőségben

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Senki ne lepődjön meg, ha nem tud telefonálni, vagy épp a tévéadás rosszabb minőségű. A One Hungary hálózata is gyengébbnek bizonyult a hőségnél.
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kánikulaszolgáltatáskieséshőség

Mint arról korábban beszámoltunk, a hőség az egész országot alaposan megterheli. Miközben az országos tisztifőorvos július 1-jén (szerda) 24 óráig meghosszabbította a június 27. óta érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére, addig egyre több helyütt jelentkeznek áramkimaradások is. Vasárnap Budapest XI. és XIV. kerületében, valamint Tökölön és Szigethalmon is volt áramszünet, mely mögött alapvetően a hőség miatti túlfogyasztás áll. Most azonban a One Hungary is bejelentette: náluk is várható szolgáltatáskiesés az extrém meleg miatt.

Üzent a One Hungary: előfordulhat szolgáltatáskiesés
Üzent a One Hungary: előfordulhat szolgáltatáskiesés
Fotó: Unsplash

A One Hungary hálózata sem bírta a Magyarországra lecsapó hőséget

Közösségi oldalán számolt be a távközlési vállalat: az áramkimaradások miatt náluk is akadhatnak kisebb-nagyobb gondok.

"Kedves Ügyfeleink!

Az extrém hőség miatt az áramszolgáltatók hálózatán átmeneti áramkimaradások fordulhatnak elő. Ezek a távközlési hálózat működését is érinthetik, ezért egyes területeken a One mobil- és vezetékes szolgáltatásaiban átmeneti kiesések tapasztalhatók. A tartósan magas hőmérséklet a távközlési hálózat egyes elemeinek túlmelegedését is okozhatja, ami a televíziós szolgáltatás esetében időszakos minőségromlást (például akadozást, kép- vagy hanghibákat) eredményezhet.

Munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és az áramszolgáltatókkal együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül helyreállítsák.

Köszönjük türelmeteket és megértéseteket!" - írják bejegyzésükben.

A poszt alatt számos kommentelő jelezte: már megkezdődtek a kiesések.

"Vasárnap este 6-9-ig nem volt internet. Most már legalább tudjuk, bár sejtettük az okát" - írta egy hozzászóló.

"Budapest XIII-ban elment az internet" - üzent egy másik.

"Kb. 2 órája nincs se internet sem tv szolgáltatás Csepelen" - tudatta egy harmadik felhasználó.

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