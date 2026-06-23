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óvónő

Celluxszal tapasztotta be egy óvónő egy gyerek száját egy Gödöllő melletti településen

3 órája
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Kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és testi sértéssel vádolnak egy óvónőt, aki celluxszal ragasztotta le egy kislány száját az óvodában.
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óvónőtesti sértésóvodavádlott

Vádat emeltek egy óvónő ellen, aki bántalmazott egy kisgyermeket az óvodában – áll a Pest Vármegyei Főügyészség közleményében.

Vádat emeltek egy óvónő ellen, aki bántalmazott egy kisgyermeket az óvodában.
Vádat emeltek egy óvónő ellen, aki bántalmazott egy kisgyermeket az óvodában. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az óvodapedagógus 2024 áprilisában egy Gödöllő közeli település óvodájában dolgozott. Az 5 éves kislány az udvaron összeveszett egy kisfiúval, akivel ütni kezdték egymást. Az óvónő észlelve ezt, a gyerekeket szétválasztotta és a kislányt büntetésül egy kisszékre ültette. A kislány hangosan sírni kezdett, mert társai csúfolni kezdték.

Celluxszal ragasztotta be a síró kislány száját az óvónő

A kislány zokogását és kiabálását meghallotta az irodában tartózkodó vádlott, aki az udvarra ment. Miután a kolléganője tájékoztatta a történtekről, a vádlott a síró kislány kezét megfogta és az irodába vitte. Ott egy széles cellux ragasztószalaggal leragasztotta a kislány száját, majd azt körülbelül egy perc elteltével letépte. A kiskorú sértett abbahagyta a sírást, akit ezt követően az óvónő visszavitt az udvarra.

A kislánynak könnyű, 8 napon belül gyógyuló sérülése keletkezett.

A Gödöllői Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntettével és minősített könnyű testi sértés bűntettével vádolja.

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