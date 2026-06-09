A mentésben többek között a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány, valamint önkéntes segítők is részt vettek. A szervezet felhívására egy veszprémi házaspár vállalta a különleges „utas” szállítását, miután ideiglenes befogadójánál sikerült biztonságba helyezni az őzgidát - írja a Veol.

Szakemberek hangsúlyozzák, hogy az elárvultnak tűnő őzgidák megérintésével okozhatjuk a legtöbb gondot. A kép illusztráció. Fotó: AÉM

Biztonságban van a megmentett kis őzgida

A néhány hetes gida addig egy állatbarát gondozásában maradt, aki vállalta az átmeneti ellátását, amíg megszervezik a továbbszállítását. A mentők elmondása szerint a törékeny kis állat első pillantásra mindenkit meghatott. Bár teste alig volt nagyobb egy macskáénál, hosszú lábai és riadt tekintete jól mutatta, milyen kiszolgáltatott helyzetbe került. A szállítás során különös figyelmet fordítottak arra, hogy a gida minél kevesebb stresszt éljen át. Egy hordozóban helyezték el, mellé takarót, tápszert és cumisüveget készítettek. Az út elején még bizonytalanul állt a jármű mozgása miatt, később azonban megnyugodott és az utazás nagy részét végigaludta. A kis őz végül a Szentendrei Kisállatkertbe került, ahol szakemberek vették át a gondozását. A cél, hogy megfelelő ellátás mellett megerősödjön, és amennyiben állapota lehetővé teszi, a jövőben visszatérhessen természetes élőhelyére. Az eset ugyanakkor fontos figyelmeztetés is a természetjárók számára.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az őzgidák gyakran látszanak magányosnak, miközben az anyjuk a közelben tartózkodik.

A jó szándékú emberek sokszor tévesen hiszik azt, hogy a kis állat elárvult vagy segítségre szorul, ezért megérintik vagy elviszik. Ez azonban komoly problémát okozhat, hiszen az emberi szag és a felesleges zaklatás megnehezítheti az anya és utódja kapcsolatának fennmaradását. A Fehér Holló Vadmentő Alapítvány szerint az idei szezonban különösen sok bejelentés érkezik őzgidákról. Több esetben sikerült a kicsiket visszajuttatni eredeti helyükre, ahol az anyaállat ismét gondozásba vette őket. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a megtalálók ne vigyék el az állatot, hanem azonnal szakemberhez forduljanak.