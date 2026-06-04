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politikai hobbista

BL-döntő Budapesten, balhé Párizsban – kik ültek a páholyban?

47 perce
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Több éven keresztül tartó folyamatos „stadionozás” után a frissen kormányra került korábbi ellenzék most már hirtelen nagyon szereti a Puskást, és a miniszterek, államtitkárok nemcsak kimennek megnézni a BL döntőt, de pózolva be is jelentkeznek onnan. De közben egész Európában óriási politikai átrendeződés zajlik, Angliától Németországig... – erről is szó esik a Politikai Hobbista legújabb adásában.
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politikai hobbistapodcastBL-döntő

Több éven keresztül tartó folyamatos „stadionozás” után a frissen kormányra került korábbi ellenzék most már hirtelen nagyon szereti a Puskást, és a miniszterek, államtitkárok nem csak kimennek megnézni a BL-döntőt, de pózolva be is jelentkeznek onnan. Aztán a francia csapat győzelmét úgy ünneplik meg Párizsban, hogy szétverik és felgyújtják a várost – erről is szó esik a Politikai Hobbista legújabb adásában.

Politikai Hobbista: BL-döntő Budapesten, balhé Párizsban – Kik ültek a páholyban?
Politikai Hobbista: BL-döntő Budapesten, balhé Párizsban – kik ültek a páholyban?

De közben egész Európában óriási politikai átrendeződés zajlik, Angliától Németországig...

Az „Elemzős” Politikai Hobbista nézői ezen a héten is pontos képet kapnak arról, hogy mik voltak az elmúlt napok legfontosabb hazai és nemzetközi eseményei; hogy mi történt és miért.

Nézze meg a Politikai Hobbista legújabb adását!

 

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