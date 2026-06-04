Több éven keresztül tartó folyamatos „stadionozás” után a frissen kormányra került korábbi ellenzék most már hirtelen nagyon szereti a Puskást, és a miniszterek, államtitkárok nem csak kimennek megnézni a BL-döntőt, de pózolva be is jelentkeznek onnan. Aztán a francia csapat győzelmét úgy ünneplik meg Párizsban, hogy szétverik és felgyújtják a várost – erről is szó esik a Politikai Hobbista legújabb adásában.

Politikai Hobbista: BL-döntő Budapesten, balhé Párizsban – kik ültek a páholyban?

De közben egész Európában óriási politikai átrendeződés zajlik, Angliától Németországig...

Az „Elemzős” Politikai Hobbista nézői ezen a héten is pontos képet kapnak arról, hogy mik voltak az elmúlt napok legfontosabb hazai és nemzetközi eseményei; hogy mi történt és miért.