Vajon mit beszélt meg Magyarország úgynevezett miniszterelnöke és az Európai Bizottság elnöke? Mit jelent valójában a migrációs paktum? Miért érkeznek lefüggönyözött buszok Magyarországra? És milyen tanulságokat szűrhetünk le a botrányos Los Angeles-i polgármester-választásról? A Politikai Hobbista csapata ezen a héten is mélyen és alaposan, de szórakoztatóan elemzi a legfontosabb politikai eseményeket.

Politikai Hobbista: Csalás a polgármester választáson? Már itt vannak a migránsok?