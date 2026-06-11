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Politikai hobbista

Csalás a polgármester-választáson? Már itt vannak a migránsok?

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Vajon mit beszélt meg Magyarország úgynevezett miniszterelnöke és az Európai Bizottság elnöke? Mit jelent valójában a migrációs paktum? Minderről szó esik a Politikai Hobbista legújabb adásában.
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Politikai hobbistaEurópai Bizottságmigrációs paktum

Vajon mit beszélt meg Magyarország úgynevezett miniszterelnöke és az Európai Bizottság elnöke? Mit jelent valójában a migrációs paktum? Miért érkeznek lefüggönyözött buszok Magyarországra? És milyen tanulságokat szűrhetünk le a botrányos Los Angeles-i polgármester-választásról? A Politikai Hobbista csapata ezen a héten is mélyen és alaposan, de szórakoztatóan elemzi a legfontosabb politikai eseményeket.

Politikai Hobbista: Csalás a polgármester választáson? Már itt vannak a migránsok?
Politikai Hobbista: Csalás a polgármester választáson? Már itt vannak a migránsok?

Nézze meg a Politikai Hobbista legújabb adását!

 

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