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Elszabadult a pokol a foci-vb megnyitóján: erre a rendőrök sem voltak felkészülve

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

Politikai hobbista

Új idők: köpködő bugrisból is lehet miniszterelnök? Brutális késelés miatt lángokban a város

10 perce
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Erős témákkal és provokatív kérdésekkel érkezik az eheti „Kőkemény” Politikai Hobbista. A műsorban szó lesz botrányos politikusi jelenetekről, Budapesten feltűnt ukrán teherszállító repülőgépről, svédországi közbiztonsági kérdésekről és az észak-írországi feszültségekről is.
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Politikai hobbistazavargásokJeszenszky Zsoltháború

Rengeteg kérdés az eheti “Kőkemény” Politikai Hobbistában:

Jeszenszky Zsolt: Politikai Hobbista
Jeszenszky Zsolt: Politikai Hobbista
Fotó: Mediaworks

- Milyen miniszterelnök az, aki egy erkélyről csulázik le az emberekre?

- Mit keres egy óriás méretű ukrán teherszállító repülőgép Budapesten?

- Képes-e még a rendőrség bármilyen szinten rendet tartani Svédországban?

- Kitör-e a polgárháború Észak-Írországban, miután egy szudáni migráns majdnem levágta egy fehér őslakos fejét?

És még sok-sok további izgalmas téma, semmilyen más műsorban nem látható videó bejátszásokkal.

 

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