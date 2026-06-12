Új idők: köpködő bugrisból is lehet miniszterelnök? Brutális késelés miatt lángokban a város

Erős témákkal és provokatív kérdésekkel érkezik az eheti „Kőkemény” Politikai Hobbista. A műsorban szó lesz botrányos politikusi jelenetekről, Budapesten feltűnt ukrán teherszállító repülőgépről, svédországi közbiztonsági kérdésekről és az észak-írországi feszültségekről is.
Rengeteg kérdés az eheti “Kőkemény” Politikai Hobbistában:
- Milyen miniszterelnök az, aki egy erkélyről csulázik le az emberekre?
- Mit keres egy óriás méretű ukrán teherszállító repülőgép Budapesten?
- Képes-e még a rendőrség bármilyen szinten rendet tartani Svédországban?
- Kitör-e a polgárháború Észak-Írországban, miután egy szudáni migráns majdnem levágta egy fehér őslakos fejét?
És még sok-sok további izgalmas téma, semmilyen más műsorban nem látható videó bejátszásokkal.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!