Új idők: köpködő bugrisból is lehet miniszterelnök? Brutális késelés miatt lángokban a város

Rengeteg kérdés az eheti “Kőkemény” Politikai Hobbistában:

Jeszenszky Zsolt: Politikai Hobbista

Fotó: Mediaworks

- Milyen miniszterelnök az, aki egy erkélyről csulázik le az emberekre?

- Mit keres egy óriás méretű ukrán teherszállító repülőgép Budapesten?

- Képes-e még a rendőrség bármilyen szinten rendet tartani Svédországban?

- Kitör-e a polgárháború Észak-Írországban, miután egy szudáni migráns majdnem levágta egy fehér őslakos fejét?

És még sok-sok további izgalmas téma, semmilyen más műsorban nem látható videó bejátszásokkal.