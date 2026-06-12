Folyamatosan aláznak, anyáznak minket, fröcsögnek, prosztó dolgokat kommentelnek…vagy törölnek minket. Számos régi ismerős nem bírja elviselni, hogy máshogy gondolkodunk. Pedig nekünk alapvetően semmi bajunk ezzel, és pláne nem szidjuk, fenyegetjük őket. Miért nem lehet velük kulturáltan beszélni? Erről is szó esik a Politikai Hobbista legújabb adásában.

Politikai Hobbista: Mit csináljunk a tiszás ismerőseinkkel? És mi történhetett Pajor Tamással?

És mi a helyzet azokkal a közéleti szereplőkkel, akik szintén teljesen begőzöltek? Hová lett a mértéktartás, a józan ész?

Ilyen és hasonló kérdések kerülnek szóba az eheti “Vendéges” Politikai Hobbista adásában. A vendég Gömör Tamás, a Mandiner operatőrével, aki egyre aktívabban posztol is a közösségi felületeken. És számos saját tapasztalatot is megoszt.