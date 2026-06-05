Gyilkosság, balhé, rendőrségi testkamerás felvétel + Magyar Péter ámokfutása

Újabb botrányos ügyek és felkavaró felvételek kerültek terítékre a Politikai Hobbista legfrissebb Kőkemény adásában. A Politikai Hobbista ezúttal az uniós pénzek körüli vitáktól kezdve egy megrázó angliai gyilkossági ügyön át Magyar Péter legújabb szerepléséig több nagy visszhangot kiváltó témát is górcső alá vesz. A műsorban rendőrségi testkamerás felvételek, politikai csörték és komoly kérdéseket felvető esetek is előkerülnek.
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Közben egyre nagyobb botrány kerekedik az Angliában meggyilkolt fiatalember miatt, aki vérben feküdt a földön, de a kiérkező rendőrök őt bilincselték meg. A rendőrség kiadta a testkamerás felvételt - és ettől még rosszabbul néz ki számukra a dolog.
További balhés ügyek, témák, rázós videók ezen a héten is a “Kőkemény” Politikai Hobbistában. Kattintson a videóra!
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