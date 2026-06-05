Gyilkosság, balhé, rendőrségi testkamerás felvétel + Magyar Péter ámokfutása

Megkapjuk a 16 és fél milliárdnyi visszatartott EU-pénzt? Mást mutat a kormánypropaganda és mást a valóság. De a kormányfő büszkén haknizza végig Brüsszelt. Berlint, Párizst…

Közben egyre nagyobb botrány kerekedik az Angliában meggyilkolt fiatalember miatt, aki vérben feküdt a földön, de a kiérkező rendőrök őt bilincselték meg. A rendőrség kiadta a testkamerás felvételt - és ettől még rosszabbul néz ki számukra a dolog.

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