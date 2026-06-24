Döbbenetes látvány az M1-esen: hatalmas tornádó videóztak le

Gigantikus méretet öltő porördögöt sikerült lencsevégre kapnia egy kamionosnak az M1-es autópályán, amely 10 méternél is magasabbra nyúlt. Ezt a természeti jelenséget - amely hazánkban egyébként nem számít ritkaságnak -, ránézésre könnyen össze lehet keverni a tornádóval, azonban kialakulásukban, méretükben és erejükben is jelentős a különbség - írja a Kemma.

Hatalmas porördögöt fotóztak le az M1-esen / Fotó: Facebook/ViharVonal Viharvadász Csapat

Hatalmas porördögöt fotóztak le az M1-esen

Erről a mostani porördögről a ViharVonal Viharvadász Csapat Facebook-csoportba töltöttek fel a videót: ezen látni lehet, amint a hatalmas méretű porördög már messziről jól látható a kamion fülkéjéből, és ami teljesen ledöbbentette a jármű sofőrjét.

Na, ilyet még nem láttam élőben. Vagyis láttam, csak nem ekkorát Magyarországon

- jegyezte meg.

A videót erről IDE KATTINTVA lehet megtekinteni!

Mi is az a porördög, és mi különbözteti meg a tornádótól?

A porördög, avagy népies nevén boszorkányszél, egy rövid életű, meteorológiai jelenség, amely meleg, száraz és erős napsütésben alakul ki, amikor a talaj erősen felhevül és felette a levegő gyorsan felszökik, majd forgó tölcsért hoz létre. A legtöbb esetben csak pár méter átmérőjű, de elérheti a több 10 méteres magasságot is, és többnyire homokot, könnyebb szemetet és faleveleket képes megmozgatni. Sokan a láttán kapásból tornádót emlegetnek, azonban, míg a tornádó egy viharral összefüggő, nagyon erős és veszélyes légörvény, addig a porördög többnyire jó időben kialakuló, sokkal gyengébb jelenség.