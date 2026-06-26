Porördög csapott le a pesterzsébeti strandra – 150 kilós betontalppal együtt repült a napernyő

Néhány másodperc alatt, szinte a semmiből csapott le egy porördög a pesterzsébeti strandra 2026. június 26-án délután. A váratlan szélroham olyan erős volt, hogy a medence partjáról az úszómedencébe repített egy napernyőt, amelyet összesen 150 kilónyi betonsúly rögzített – számolt be az Index.

(Illusztráció: a képen porördög Arizonában, az Egyesült Államokban) Fotó: Készítette: NASA - NASA web page & source file, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5585657

A fürdőt üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. szerint a jelenségnek nem volt előjele, és az egész roham alig néhány másodpercig tartott. A balesetben négyen megsérültek, egyikükhöz lábsérülés miatt mentőt riasztottak, de súlyos sérülés nem történt.

A vendégeknek reagálni sem maradt idejük a porördögre

A szél a medence partján álló, gyárilag rögzített és külön megerősített napernyőt kapta fel. A szerkezetet eredetileg négy darab, egyenként 25 kilós betonelem tartotta volna, a strandon azonban ezt hatra növelték, vagyis a napernyőt 150 kilónyi súly rögzítette.

A porördög ereje ezt is kevésnek bizonyult: a napernyő a betontalppal együtt a levegőbe emelkedett, majd az úszómedencébe csapódott. A BGYH munkatársa szerint a vendégeknek esélyük sem volt elszaladni, annyira gyorsan történt minden. A strandolók táskáit és más ingóságait később a dolgozók szedték ki a vízből.

Derült égből is lecsaphat a porördög

A porördög nem zivatarhoz kötődik, hanem gyakran éppen napos, száraz időben alakul ki. Akkor jön létre, amikor az erős napsütés felhevíti a talajt, a meleg levegő gyorsan emelkedni kezd, majd örvénylő mozgásba lendül.

A jelenség Magyarországon sem ritka a nyári félévben, de általában inkább látványos, mint veszélyes. Az erősebb porördögök azonban kisebb tárgyakat, sátrakat vagy könnyebb szerkezeteket is felkaphatnak.

Nem mindennapi látványban volt része pár napja az M1-sen közlekedőknek. Egy tízméteres porördög csavarta fel a hangulatot a magyar autópálya környékén.

Látványos forgószelet kaptak lencsevégre Magyarországon – videó

Kistelek közelében, Csongrád-Csanád vármegyében örökítettek meg a szemtanúk egy látványos porördögöt, amely váratlanul bukkant fel az út mentén. A forgó légörvény ereje és mérete miatt az arra járók közül többen is azt hitték, hogy egy valódi tornádó alakult ki a térségben.