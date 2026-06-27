Ezt üzente Magyar Péter a Pride résztvevőinek

Magyar Péter nem üzent semmit a szombati Pride felvonulás résztvevőinek. A HírTV a Pride-dal kapcsolatos álláspontjáról kérdezte a miniszterelnököt, de ő válaszadás helyett csak autogramot osztogatott.

Magyar Péter nem üzent semmit a Pride résztvevőinek

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

„Mi a Tisza Párt álláspontja a Pride-ról?” – tette fel a kérdést a HírTV riportere Magyar Péternek. A miniszterelnök válaszadás helyett azonban autogramokat osztogatott, és fotózkodott a helyszínen tartózkodókkal.

Fővárosiak figyelem, így változik a közlekedés a Pride miatt

Felvonulást tartanak szombaton a fővárosban, ezért forgalomkorlátozásra kell készülni, a korlátozások érintik a közösségi közlekedést is, közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel. A Budapesti Rendőr-Főkapitányság tájékoztatása alapján a korlátozás szombaton 11.30-kor kezdődik az Andrássy út-Bajcsy-Zsilinszky út-Deák Ferenc tér-Károly körút-Astoria-Kossuth Lajos utca-Szabad sajtó út-Erzsébet híd-Döbrentei tér-Attila út-Mikó utca-Vérmező útvonalon.