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Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség, ez lesz Budapesten

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Június 26-tól számíthatunk fokozott ellenőrzésre. A rendőrség elárulta, mi a cél!
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rendőrségfokozott ellenőrzésbudapest

Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére.

Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten
Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten (illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

Fokozott rendőri ellenőrzés Budapesten

Budapest rendőrfőkapitánya 2026. június 26-án 20 órától június 28-án 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére.

A fokozott ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása - írja a police.hu.

Mint azt megírtuk, Magyar Péter az RTL Híradónak nyilatkozva kijelentette, hogy a jelenlegi szabályok alapján a megfelelően bejelentett gyülekezéseket meg lehet tartani, ezért az idei Budapest Pride megrendezésének sincs akadálya. A szervezők június 27-re jelentették be a felvonulást a rendőrségen – erre az időszakra is érvényes a fokozott ellenőrzés.

 

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