Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség, ez lesz Budapesten

Budapest rendőrfőkapitánya fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére.

Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Fokozott rendőri ellenőrzés Budapesten

Budapest rendőrfőkapitánya 2026. június 26-án 20 órától június 28-án 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére.

A fokozott ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása - írja a police.hu.

Mint azt megírtuk, Magyar Péter az RTL Híradónak nyilatkozva kijelentette, hogy a jelenlegi szabályok alapján a megfelelően bejelentett gyülekezéseket meg lehet tartani, ezért az idei Budapest Pride megrendezésének sincs akadálya. A szervezők június 27-re jelentették be a felvonulást a rendőrségen – erre az időszakra is érvényes a fokozott ellenőrzés.