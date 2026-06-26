Tippek a rendőrségtől: így kerülhetjük el a baleseteket a kánikula során

Mint arról korábban beszámoltunk, harmadfokú hőségriasztást adtak ki az elképesztő hőség miatt. A vörös riasztást egyelőre június 30-án éjfélig rendelték el, azonban a rendkívüli meleg nemcsak az egészséget veszélyezteti, hanem a közlekedés biztonságát is. Ezekben az időkben a járművezetők reakcióideje megnőhet, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Épp ezért a rendőrség több tippet is közzétett oldalán annak érdekében, hogy ne történjen tragédia.

Tippeket adott a rendőrség a hőségben történő balestek elkerülése érdekében. Fotó: Unsplash

Tippeket adott a rendőrség a hőségben történő balestek elkerülése érdekében

Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.

A gyalogosok és kerékpárosok figyelme is könnyebben lankadhat a nagy melegben, ezért különösen fontos, hogy mindenki körültekintően közlekedjen, mielőtt úttestre lép vagy áthalad egy kereszteződésen.

A szabadtéri programokra – legyen szó fesztiválokról, sporteseményekről vagy strandolásról – is érdemes tudatosan felkészülni. A legforróbb órákban lehetőség szerint kerüljék a tűző napot, húzódjanak árnyékba vagy hűtött helyiségbe.

Vízparti pihenéskor felhevült testtel soha ne ugorjanak a vízbe. Minden esetben fokozatosan hűtsék le szervezetüket, mielőtt fürdőzni kezdenének. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas felfrissülésre, helyettük használják a párakapukat vagy hűtsék magukat vízpermettel.

A nagy meleg hatására gyorsan kialakulhatnak lokális zivatarok, ezért minden esetben kísérjék figyelemmel a meteorológiai előrejelzéseket és a viharjelzéseket.

Soha ne hagyjanak gyermeket vagy háziállatot parkoló gépjárműben, még néhány percre sem, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. Amennyiben autóban hagyott gyermeket vagy állatot észlelnek, értesítsék a 112-es segélyhívót.

Ha tehetik, a legmelegebb napszakokban halasszák későbbre az utazást, parkoláskor pedig lehetőség szerint válasszanak árnyékos helyet

- írja honlapján a rendőrség.