Repülővel utazik? Jobb ha tudja, ezeket teheti a poggyászba

A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék, például cigaretta, alkohol behozatala jelenti; most a NAV segít eligazodni a szabályokban a repülős és autós utazásokra vonatkozóan is.

Repülős utazás előtt különösen körültekintőnek kell lenni

Fotó: Parilov / Shutterstock

Repülős és autós utazás előtt is érdemes tájékozódni

A NAV tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, mert nem mindegy sem az úticél, sem az, hogy az EU-ból vagy EU-n kívülről jövünk haza. Van, hogy az is számít, repülővel vagy kocsival érkezünk.

Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat-vihet saját magának vagy ajándékba vásárolt termékeket. Vannak azonban olyan áruk – veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport- és vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek, illetve a háziállatok–, amelyek szállítása engedélyhez kötött.

Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró összértékig lehet behozni.

Utazásnál a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek (nagykövetségek, konzuli hivatalok) adnak felvilágosítást.

A veszélyeztetett állat- és növényfajok, illetve a belőlük készült termékek – például kőkorall, állati szőrme – engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is, jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert elefántcsont-, teknőspáncél- vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság, és bűncselekmény esetén akár hároméves szabadságvesztés is. A NAV kezdeményezésére már nem bűncselekmény az ilyen termékek behozatala kis mennyiségben, de speciális szabályok továbbra is érvényben vannak ezekre a fajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve az vadásztrófeát és a preparátumot is.