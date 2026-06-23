Repülővel utazik? Jobb ha tudja, ezeket teheti a poggyászba

A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termék, például cigaretta, alkohol behozatala jelenti; most a NAV segít eligazodni a szabályokban a repülős és autós utazásokra vonatkozóan is.
Repülős és autós utazás előtt is érdemes tájékozódni
A NAV tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai, mert nem mindegy sem az úticél, sem az, hogy az EU-ból vagy EU-n kívülről jövünk haza. Van, hogy az is számít, repülővel vagy kocsival érkezünk.
Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat-vihet saját magának vagy ajándékba vásárolt termékeket. Vannak azonban olyan áruk – veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport- és vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek, illetve a háziállatok–, amelyek szállítása engedélyhez kötött.
Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál, egyéb módon 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám- és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró, közúti és vasúti forgalomban 300 euró összértékig lehet behozni.
Utazásnál a célország jogszabályait is be kell tartani. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek (nagykövetségek, konzuli hivatalok) adnak felvilágosítást.
A veszélyeztetett állat- és növényfajok, illetve a belőlük készült termékek – például kőkorall, állati szőrme – engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is, jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert elefántcsont-, teknőspáncél- vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság, és bűncselekmény esetén akár hároméves szabadságvesztés is. A NAV kezdeményezésére már nem bűncselekmény az ilyen termékek behozatala kis mennyiségben, de speciális szabályok továbbra is érvényben vannak ezekre a fajokra, valamint a belőlük készült termékekre, ideértve az vadásztrófeát és a preparátumot is.
A gyógyszerekre és készpénzre vonatkozó szabályok
Érdemes igazolást kérniük orvosuktól a rendszeresen gyógyszert szedőknek, mert csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetik magukkal külföldre. Az EU-n belül házikedvenc kizárólag olyan kisállatútlevéllel (pet passport) kísérheti gazdáját külföldre, amit állatorvos állított ki.
A készpénzre is figyelni kell:
- Minden olyan, az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű vagy ennél több készpénz – akár különböző pénznemekben – vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszköz van, köteles írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére be- vagy onnan kilép.
- Az értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk mellett a legalább 90 százalékos aranytartalmú érmék és a legalább 99,5 százalékos aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe.
A NAV honlapján elérhető utastájékoztató mindezeken túl természetesen részletezi az EU-n belüli utazás jövedéki szabályait is, így például azt, hogy mennyi alkohol, cigaretta vagy üzemanyag számít nem kereskedelmi mennyiségnek egy magánszemélynél. De kitér arra is, hogy – ha egy nem EU-s országból jövünk haza, milyen növényi vagy állati eredetű termékeket nem pakolhatunk az útipoggyászba.
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