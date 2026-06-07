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retró

Ezek a retró képek mindenkit levesznek a lábukról – ne hagyja ki!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
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A nyárnak régen külön íze volt: a strandon elfogyasztott lángosé, a gyorsan olvadó fagyié és azoké a gondtalan napoké, amikor az idő mintha lassabban telt volna. Galériánk képei felidézik a régi vakációk hangulatát, és olyan emlékeket hozhatnak felszínre, amelyekről talán már meg is feledkeztél.
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retróitalételgaléria

A nyár íze nemcsak az ételekben, hanem az emlékekben is ott van. A strandbüfék előtt kígyózó sorok, a kézben olvadó fagylalt, a frissen sült lángos illata vagy egy hűsítő üdítő a tűző napon – mind olyan pillanatok, amelyek generációk számára idézik fel a vakáció gondtalan hangulatát.

Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
1949 – Margitsziget, úttörőtábor, ma Petőfi Sándor Napközis Tábor 
Fotó: Fortepan / Kovács Márton Ernő

Galériánk képei ezt a nosztalgikus világot elevenítik fel: a balatoni nyarak, a családi kirándulások és a régi strandolások felejthetetlen atmoszféráját. Lapozza végig összeállításunkat, és idézze fel a nyarak legfinomabb emlékeit!

Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Nyári étkezés, kaja, büfé, lángos, kávé, üdítő, nyaralás, szabadidő
Galéria: Nyári finomságok – amikor nem számítanak a kalóriák
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1938 – Dunakeszi, Alag, Batthyány Elemér utca 8., a Petanovits-ház kertje

 

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