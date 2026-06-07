Ezek a retró képek mindenkit levesznek a lábukról – ne hagyja ki!

A nyár íze nemcsak az ételekben, hanem az emlékekben is ott van. A strandbüfék előtt kígyózó sorok, a kézben olvadó fagylalt, a frissen sült lángos illata vagy egy hűsítő üdítő a tűző napon – mind olyan pillanatok, amelyek generációk számára idézik fel a vakáció gondtalan hangulatát.

1949 – Margitsziget, úttörőtábor, ma Petőfi Sándor Napközis Tábor

Fotó: Fortepan / Kovács Márton Ernő

Galériánk képei ezt a nosztalgikus világot elevenítik fel: a balatoni nyarak, a családi kirándulások és a régi strandolások felejthetetlen atmoszféráját. Lapozza végig összeállításunkat, és idézze fel a nyarak legfinomabb emlékeit!