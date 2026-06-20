Elsőfokú riasztást adtak ki az egész országra – jégeső is érkezhet

A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok veszélye miatt Magyarország teljes területére.

A riasztás az ország teljes területére érvényes (képünk illusztráció)

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A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett helyenként átmenetileg megerősödhet a szél, valamint kisebb méretű jég is hullhat.

A figyelmeztetés országos érvényű, ezért a következő órákban több térségben is számítani lehet záporokkal, zivatarokkal kísért időjárási jelenségekre. A szakemberek azt javasolják, hogy zivatar idején mindenki fokozott körültekintéssel közlekedjen, és lehetőség szerint kerülje a villámcsapásnak kitett helyeket.

A HungaroMet hangsúlyozta, hogy a riasztási rendszer folyamatosan frissül. Amennyiben a veszélyhelyzet indokolja, a jelenlegi elsőfokú riasztást magasabb szintű figyelmeztetés válthatja fel, illetve a javuló időjárási körülmények esetén a riasztást visszavonhatják.

Riasztás: villámlás, szél és jégeső is előfordulhat

A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarokhoz kapcsolódóan az alábbi veszélyforrások jelentkezhetnek:

villámlás,

átmenetileg erős széllökések,

helyenként jégeső.

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel a friss időjárási előrejelzéseket és riasztásokat.