Elsőfokú riasztást adtak ki az egész országra – jégeső is érkezhet

A HungaroMet elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki zivatarok veszélye miatt Magyarország teljes területére.
A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint az érintett területeken elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett helyenként átmenetileg megerősödhet a szél, valamint kisebb méretű jég is hullhat.
A figyelmeztetés országos érvényű, ezért a következő órákban több térségben is számítani lehet záporokkal, zivatarokkal kísért időjárási jelenségekre. A szakemberek azt javasolják, hogy zivatar idején mindenki fokozott körültekintéssel közlekedjen, és lehetőség szerint kerülje a villámcsapásnak kitett helyeket.
A HungaroMet hangsúlyozta, hogy a riasztási rendszer folyamatosan frissül. Amennyiben a veszélyhelyzet indokolja, a jelenlegi elsőfokú riasztást magasabb szintű figyelmeztetés válthatja fel, illetve a javuló időjárási körülmények esetén a riasztást visszavonhatják.
Riasztás: villámlás, szél és jégeső is előfordulhat
A meteorológiai szolgálat szerint a zivatarokhoz kapcsolódóan az alábbi veszélyforrások jelentkezhetnek:
- villámlás,
- átmenetileg erős széllökések,
- helyenként jégeső.
A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel a friss időjárási előrejelzéseket és riasztásokat.
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A legfrissebb információk és a riasztással érintett járások a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő térképén követhetők nyomon.