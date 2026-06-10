Videóüzenetet küldött a magyar rajongóknak a világsztár – ilyen kedves szavakra senki sem számított

Videóban köszöntötte a magyar rajongókat Rita Ora, aki július 29-én a Budapest Parkban lép színpadra. Az énekesnő arról beszélt, hogy örömmel tér vissza Magyarországra, és már nagyon várja a nyári koncertet – számolt be róla a Bors.

Rita Ora a Budapest Park közönsége előtt lép színpadra - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A brit sztár korábban több hazai fesztiválon is fellépett, azonban önálló budapesti koncertet eddig még nem adott. Ezért a mostani esemény különleges mérföldkőnek számít a magyar rajongók számára.

Az elmúlt években több alkalommal is meghiúsult egy-egy tervezett magyarországi fellépése. Egy korábbi koncertet egészségügyi okok miatt kellett lemondania, egy másik budapesti szereplése pedig szintén elmaradt.

Most azonban minden jel arra utal, hogy Rita Ora végre bepótolhatja a korábbi elmaradt találkozásokat a magyar közönséggel, és nyáron saját koncerttel érkezik Budapestre.