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Rita Ora

Videóüzenetet küldött a magyar rajongóknak a világsztár – ilyen kedves szavakra senki sem számított

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A brit énekesnő videóüzenetben köszöntötte a magyar rajongókat, és izgatottan beszélt közelgő budapesti fellépéséről. Rita Ora július végén először ad önálló koncertet a magyar fővárosban.
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Rita OraBudapestfellépésMagyarország

Videóban köszöntötte a magyar rajongókat Rita Ora, aki július 29-én a Budapest Parkban lép színpadra. Az énekesnő arról beszélt, hogy örömmel tér vissza Magyarországra, és már nagyon várja a nyári koncertet – számolt be róla a Bors.

Rita Ora wearing Tamara Ralph SS26 Couture and Daccori shoes arrives at the 2026 Vanity Fair Oscar Party (98th Annual Academy Awards) Hosted By Mark Guiducci held at the David Geffen Galleries at the Los Angeles County Museum of Art (LACMA) at 5905 Wilshire Blvd on March 15, 2026 in Museum Row, Miracle Mile, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Rita Ora a Budapest Park közönsége előtt lép színpadra - Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A brit sztár korábban több hazai fesztiválon is fellépett, azonban önálló budapesti koncertet eddig még nem adott. Ezért a mostani esemény különleges mérföldkőnek számít a magyar rajongók számára.

Az elmúlt években több alkalommal is meghiúsult egy-egy tervezett magyarországi fellépése. Egy korábbi koncertet egészségügyi okok miatt kellett lemondania, egy másik budapesti szereplése pedig szintén elmaradt.

Most azonban minden jel arra utal, hogy Rita Ora végre bepótolhatja a korábbi elmaradt találkozásokat a magyar közönséggel, és nyáron saját koncerttel érkezik Budapestre.

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