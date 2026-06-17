Világritkaságnak számító sebészeti rendszer érkezett Budapestre

Fontos közleményt adott ki a Szent Magdolna Magánkórház: Magyarországon elsőként náluk érhető el a da Vinci SP robotsebészeti rendszer. A csúcstechnológiás eszköz világszinten is ritkaságnak számít, és már az első műtétek is sikeresen lezajlottak vele.

A Szent Magdolna Magánkórházban mostantól elérhető a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amely jelenleg kizárólag ebben az intézményben működik Magyarországon

Magyarországon elsőként érhető el az új robotsebészeti rendszer

A Szent Magdolna Magánkórházban mostantól elérhető a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amely jelenleg kizárólag ebben az intézményben működik Magyarországon.

A kórház tájékoztatása szerint a technológia célja, hogy a betegek kisebb műtéti megterheléssel, pontosabb beavatkozással és gyorsabb gyógyulással számolhassanak.

Világszinten is ritka eszköz került Budapestre

A da Vinci SP nemcsak Magyarországon számít különlegesnek. A közlemény szerint világszerte mindössze mintegy ötszáz ilyen rendszer működik, Európában pedig csak néhány intézmény használja.

A robotasszisztált sebészeti rendszer egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését. A technológiát többek között daganatos betegségek, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti beavatkozások esetén, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is alkalmazhatják.

Kisebb heg, kevesebb fájdalom, gyorsabb felépülés

A kórház szerint az új rendszer egyik legfontosabb előnye, hogy a nagyobb vágások helyett egy alig látható heg maradhat a beavatkozás után. A módszer csökkentheti a műtéti traumát, a fájdalmat és a felépülési időt is.

A Szent Magdolna Magánkórházban már sikeresen lezajlottak az első műtétek. Az intézmény szakembereit nemzetközi felkészítés során készítették fel a da Vinci SP használatára, hogy a magyar betegek is hozzáférhessenek a világ élvonalába tartozó robotsebészeti technológiához.

Azért hoztuk el most a da Vinci robotsebészeti rendszer legújabb változatát, mert hiszünk abban, hogy a magyar betegeknek is hozzá kell férniük azokhoz a legmodernebb műtéti technológiákhoz és szakmai megoldásokhoz, amelyek ma a világ élvonalát jelentik

– mondta Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezető tulajdonosa.