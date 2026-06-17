Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
műtét

Világritkaságnak számító sebészeti rendszer érkezett Budapestre

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Fontos közleményt adott ki a Szent Magdolna Magánkórház. Magyarországon elsőként náluk érhető el a da Vinci SP robotsebészeti rendszer. A világszinten is ritka eszközzel már az első műtétek is sikeresen lezajlottak Budapesten.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műtétsebészeti technológiasebészetsebészeti robotkórház

Fontos közleményt adott ki a Szent Magdolna Magánkórház: Magyarországon elsőként náluk érhető el a da Vinci SP robotsebészeti rendszer. A csúcstechnológiás eszköz világszinten is ritkaságnak számít, és már az első műtétek is sikeresen lezajlottak vele.

A Szent Magdolna Magánkórházban mostantól elérhető a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amely jelenleg kizárólag ebben az intézményben működik Magyarországon
 A Szent Magdolna Magánkórházban mostantól elérhető a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amely jelenleg kizárólag ebben az intézményben működik Magyarországon

Magyarországon elsőként érhető el az új robotsebészeti rendszer

A Szent Magdolna Magánkórházban mostantól elérhető a da Vinci SP robotsebészeti rendszer, amely jelenleg kizárólag ebben az intézményben működik Magyarországon.

A kórház tájékoztatása szerint a technológia célja, hogy a betegek kisebb műtéti megterheléssel, pontosabb beavatkozással és gyorsabb gyógyulással számolhassanak.

Világszinten is ritka eszköz került Budapestre

A da Vinci SP nemcsak Magyarországon számít különlegesnek. A közlemény szerint világszerte mindössze mintegy ötszáz ilyen rendszer működik, Európában pedig csak néhány intézmény használja.

A robotasszisztált sebészeti rendszer egyetlen apró behatolási ponton keresztül teszi lehetővé összetett műtétek elvégzését. A technológiát többek között daganatos betegségek, nőgyógyászati, urológiai és általános sebészeti beavatkozások esetén, valamint az endometriózis műtéti kezelésében is alkalmazhatják.

Kisebb heg, kevesebb fájdalom, gyorsabb felépülés

A kórház szerint az új rendszer egyik legfontosabb előnye, hogy a nagyobb vágások helyett egy alig látható heg maradhat a beavatkozás után. A módszer csökkentheti a műtéti traumát, a fájdalmat és a felépülési időt is.

A Szent Magdolna Magánkórházban már sikeresen lezajlottak az első műtétek. Az intézmény szakembereit nemzetközi felkészítés során készítették fel a da Vinci SP használatára, hogy a magyar betegek is hozzáférhessenek a világ élvonalába tartozó robotsebészeti technológiához.

Azért hoztuk el most a da Vinci robotsebészeti rendszer legújabb változatát, mert hiszünk abban, hogy a magyar betegeknek is hozzá kell férniük azokhoz a legmodernebb műtéti technológiákhoz és szakmai megoldásokhoz, amelyek ma a világ élvonalát jelentik

– mondta Mózer Attila, a Szent Magdolna Magánkórház ügyvezető tulajdonosa.

Az első műtétek már sikeresen lezajlottak, a betegek pedig a közlemény szerint lényegesen gyorsabban gyógyultak – áll a Szent Magdolna Kórház sajtóközleményében.

Az első robotasszisztált gerincműtét Magyarországon

Történelmi jelentőségű beavatkozást hajtottak végre Budapesten: sikeresen lezajlott az első robotasszisztált gerincsebészeti operáció Magyarországon. A gerincműtét során egy daganatos beteg életminősége gyökeresen megváltozott, és a szakemberek szerint ez új korszakot nyithat a hazai sebészetben.

Mesterséges intelligencia segíti a műtéteket

Egy londoni kórházban először vetettek be valós idejű AI-rendszert egy bélműtét során. A mesterséges intelligencia használata műtét közben a szakértők szerint teljesen új szintre emelheti a sebészeti beavatkozások biztonságát és pontosságát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!