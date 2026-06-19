Tinédzser sérült meg súlyosan egy rollerbalesetben – egy arra járó autós talált rá

A fiú a napokban elektromos rollerrel közlekedett a Balatonfüred és Tihany közötti kerékpárúton, amikor balesetet szenvedett. A sérültet egy arra közlekedő autós vette észre, aki azonnal értesítette a segélyhívót. A mentők a fiatalt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A tájékoztatás szerint a fiú bukósisakot viselt a rollerbaleset idején.
A rendőrség vizsgálja a rollerbaleset körülményeit
Az eset körülményeit a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vizsgálja. A hatóság egyelőre nem közölt további részleteket arról, hogy mi vezetett a balesethez.
A rendőrség a történtek kapcsán ismét hangsúlyozta, hogy az elektromos rollerek használata során kiemelten fontos a közlekedési szabályok betartása, valamint a megfelelő védőfelszerelések viselése.
Mire figyeljünk elektromos roller használatakor?
A rendőrség szerint az elektromos roller használata során különösen fontos az alábbi szabályok betartása:
- Viseljünk bukósisakot és lehetőség szerint egyéb védőfelszereléseket is.
- Gondoskodjunk arról, hogy jól láthatóak legyünk a közlekedés többi résztvevője számára.
- Vezetés közben ne használjunk mobiltelefont.
- Kerüljük a fülhallgató használatát közlekedés közben.
- Mindig az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet válasszunk.
- Közlekedjünk körültekintően és tartsuk be a vonatkozó szabályokat.
A hatóság hangsúlyozza, hogy az elektromos roller nem játék, használata fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényel.
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