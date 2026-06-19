Tinédzser sérült meg súlyosan egy rollerbalesetben – egy arra járó autós talált rá

A fiú a napokban elektromos rollerrel közlekedett a Balatonfüred és Tihany közötti kerékpárúton, amikor balesetet szenvedett. A sérültet egy arra közlekedő autós vette észre, aki azonnal értesítette a segélyhívót. A mentők a fiatalt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A tájékoztatás szerint a fiú bukósisakot viselt a rollerbaleset idején.

A rendőrség vizsgálja a Balatonfüred közelében történt rollerbaleset körülményeit – Képünk illusztráció

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A rendőrség vizsgálja a rollerbaleset körülményeit

Az eset körülményeit a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vizsgálja. A hatóság egyelőre nem közölt további részleteket arról, hogy mi vezetett a balesethez.

A rendőrség a történtek kapcsán ismét hangsúlyozta, hogy az elektromos rollerek használata során kiemelten fontos a közlekedési szabályok betartása, valamint a megfelelő védőfelszerelések viselése.

Mire figyeljünk elektromos roller használatakor?

A rendőrség szerint az elektromos roller használata során különösen fontos az alábbi szabályok betartása:

Viseljünk bukósisakot és lehetőség szerint egyéb védőfelszereléseket is.

Gondoskodjunk arról, hogy jól láthatóak legyünk a közlekedés többi résztvevője számára.

Vezetés közben ne használjunk mobiltelefont.

Kerüljük a fülhallgató használatát közlekedés közben.

Mindig az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet válasszunk.

Közlekedjünk körültekintően és tartsuk be a vonatkozó szabályokat.

A hatóság hangsúlyozza, hogy az elektromos roller nem játék, használata fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényel.