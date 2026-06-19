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rollerbaleset

Tinédzser sérült meg súlyosan egy rollerbalesetben – egy arra járó autós talált rá

2026. június 19. 18:13
Olvasási idő: 4 perc
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Egy 15 éves fiú súlyos sérüléseket szenvedett a Balatonfüred és Tihany közötti kerékpárúton. A rollerbaleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet a védőfelszerelések használatának fontosságára.
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rollerbalesetBalatonfüredsúlyos sérülés

A fiú a napokban elektromos rollerrel közlekedett a Balatonfüred és Tihany közötti kerékpárúton, amikor balesetet szenvedett. A sérültet egy arra közlekedő autós vette észre, aki azonnal értesítette a segélyhívót. A mentők a fiatalt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A tájékoztatás szerint a fiú bukósisakot viselt a rollerbaleset idején.

A rendőrség vizsgálja a Balatonfüred közelében történt rollerbaleset körülményeit – Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
A rendőrség vizsgálja a Balatonfüred közelében történt rollerbaleset körülményeit – Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

A rendőrség vizsgálja a rollerbaleset körülményeit

Az eset körülményeit a Balatonfüredi Rendőrkapitányság vizsgálja. A hatóság egyelőre nem közölt további részleteket arról, hogy mi vezetett a balesethez.

A rendőrség a történtek kapcsán ismét hangsúlyozta, hogy az elektromos rollerek használata során kiemelten fontos a közlekedési szabályok betartása, valamint a megfelelő védőfelszerelések viselése.

Mire figyeljünk elektromos roller használatakor?

A rendőrség szerint az elektromos roller használata során különösen fontos az alábbi szabályok betartása:

  • Viseljünk bukósisakot és lehetőség szerint egyéb védőfelszereléseket is.
  • Gondoskodjunk arról, hogy jól láthatóak legyünk a közlekedés többi résztvevője számára.
  • Vezetés közben ne használjunk mobiltelefont.
  • Kerüljük a fülhallgató használatát közlekedés közben.
  • Mindig az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő sebességet válasszunk.
  • Közlekedjünk körültekintően és tartsuk be a vonatkozó szabályokat.

A hatóság hangsúlyozza, hogy az elektromos roller nem játék, használata fokozott figyelmet és felelősségteljes magatartást igényel.

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