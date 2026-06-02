Drámai fordulat, már ma véget érhet az ukrán háború: egy dolgot kell megtennie Zelenszkijnek

Sokkoló felfedezés: a világűr szörnye falhatja fel a Földet

Rubint Réka

Könnyek között jelentkezett be a kórházból Rubint Réka, megrázó részleteket mondott – videó

Megrázó videót osztott meg közösségi oldalán Rubint Réka: a fitneszedző egy kórházi ágyon fekve, infúzióra kötve jelentkezett be követőinek. Rubint Réka a videóban könnyek között mesélt arról, hogy már túl van azon a beavatkozáson, amelyre a gyógyulása érdekében volt szükség.
Rubint Réka betegség fitneszüzenet onkológia

Rubint Réka a felvételben azokra is reagált, akik megkérdőjelezték az állapotát.

Rubint Réka az onkológiai ágyon vallott állapotáról – Fotó: Facebook
Fotó: Facebook

Rubint Réka a kételkedőknek is üzent

„Akik kételkednek abban, beteg vagyok-e: nem, nem vagyok beteg. A gyógyulás útján járok, mert meg fogok gyógyulni” – fogalmazott.

Hozzátette: mindent megtesz azért, hogy felépüljön, és úgy érzi, hite rengeteget segít neki a nehéz időszakban.

A Jóisten itt van bennem, velem, mellettem”

– mondta könnyeivel küszködve.

A videó rövid idő alatt rengeteg együttérző kommentet kapott, követői pedig kitartást kívántak neki.

„Szombaton ott leszek Gyálon, de az edzést Norbi és Lara fogja tartani, mert ez a beavatkozás akkor amikor jött a felkérés, még nem volt betervezve!

Szeretlek Titeket! Nagyon!” – fejezte be Rubint Réka. 

Megrázó vallomást tett Rubint Réka: „Nem tudom, mennyi időm van hátra”

A fitneszedző őszinte és megrázó vallomást tett betegségéről. Rubint Réka elárulta, hogy bár rendkívül bizakodó, továbbra sem tudja, mennyi ideje van hátra, ezért próbál minden pillanatot a lehető legteljesebben megélni.

 

