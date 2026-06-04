Szívszorító fotókat közölt Rubint Réka a kórházi ágyából

Elárulta, hogy a beavatkozást követően nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is komoly megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie. Rubint Réka mélypontra került, de most már érzi, hogy napról napra erősebb lesz.
Rubint Réka megrázó vallomása a kórházi ágyáról
A sportoló megható fotókat osztott meg a kórházból, miután a családja meglátogatta, amelyek jól mutatják, mennyi szeretet és támogatás veszi körül a legnehezebb pillanatokban is. A szerettei végig mellette állnak a gyógyulás hosszú útján.
A Szeretet az egyik legértékesebb és legtisztább gyógyító erő, ami az univerzumban létezik. Nem kerül semmibe, csak érezni és éreztetni kell. Őszintén és tisztán. Feltételek nélkül! A legszerencsésebb embernek érzem magam, hiszen olyan önzetlen szeretetet kapok a családomtól és a barátaimtól, amire nincsenek szavak!
Bejegyzésében külön köszönetet mondott mindazoknak, akik imáikkal, üzeneteikkel és jelenlétükkel segítik őt a felépülésben. A rajongókat megnyugtatta, hogy a legnehezebb időszakon már túl van, és napról napra egyre jobban érzi magát.
Hétfő és a kedd volt a mélypont fizikailag és lelkileg is, de túl vagyok rajta! Fokozatosan tér belém vissza a ‘Réka energia’. Holnap már haza mehetek. Szeretlek Titeket nagyon! Meg fogok gyógyulni! Hiszem és tudom.
Szavai egyszerre szívszorítóak és reményt adóak, hiszen a fájdalom mellett rendíthetetlen hitről és elszántságról árulkodnak. A követők ezrei továbbra is azért szorítanak, hogy Rubint Réka mielőbb maga mögött hagyhassa ezt a nehéz időszakot, és teljes meggyógyuljon.
Rubint Rékát meg kellett műteni
A fitneszedző áprilisban beszélt először nyilvánosan súlyos betegségéről. Rubint Réka több kemoterápiás kezelésen is átesett már, most viszont egy kisebb műtéti beavatkozáson is át kell esnie a gyógyulása érdekében.
Rubint Réka Norbinak: vagy te költözöl el, vagy én megyek el
Rubint Réka megrendítő részleteket árult el arról, hogyan élte meg családja a daganatos betegségével való szembenézést. A fitneszedző a TV2 Titkok Ramónával című műsorában beszélt arról, hogy férje, Schobert Norbi teljesen összeomlott, amikor kiderült a diagnózisa.