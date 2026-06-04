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Rendkívüli: Magyarországon is megjelent a rettegett kór – ez nagy baj

Rubint Réka

Szívszorító fotókat közölt Rubint Réka a kórházi ágyából

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Egy ország figyelte aggódva az elmúlt napokban a kórházból érkező híreket, miután kiderült, hogy meg kellett műteni a súlyos betegséggel küzdő fitneszedzőt. Rubint Réka a kórházi ágyából jelentkezett be, és őszintén beszélt arról, milyen nehéz napokon van túl.
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Rubint Rékarákkemoterápiaműtétkórház

Elárulta, hogy a beavatkozást követően nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is komoly megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie. Rubint Réka mélypontra került, de most már érzi, hogy napról napra erősebb lesz.

Rubint Réka
Rubint Réka már több mint négy éve küzd a gyilkos kórral
Fotó: MW Bulvár

Rubint Réka megrázó vallomása a kórházi ágyáról

A sportoló megható fotókat osztott meg a kórházból, miután a családja meglátogatta, amelyek jól mutatják, mennyi szeretet és támogatás veszi körül a legnehezebb pillanatokban is. A szerettei végig mellette állnak a gyógyulás hosszú útján.

A Szeretet az egyik legértékesebb és legtisztább gyógyító erő, ami az univerzumban létezik. Nem kerül semmibe, csak érezni és éreztetni kell. Őszintén és tisztán. Feltételek nélkül! A legszerencsésebb embernek érzem magam, hiszen olyan önzetlen szeretetet kapok a családomtól és a barátaimtól, amire nincsenek szavak!

Bejegyzésében külön köszönetet mondott mindazoknak, akik imáikkal, üzeneteikkel és jelenlétükkel segítik őt a felépülésben. A rajongókat megnyugtatta, hogy a legnehezebb időszakon már túl van, és napról napra egyre jobban érzi magát.

Hétfő és a kedd volt a mélypont fizikailag és lelkileg is, de túl vagyok rajta! Fokozatosan tér belém vissza a ‘Réka energia’. Holnap már haza mehetek. Szeretlek Titeket nagyon! Meg fogok gyógyulni! Hiszem és tudom.

Szavai egyszerre szívszorítóak és reményt adóak, hiszen a fájdalom mellett rendíthetetlen hitről és elszántságról árulkodnak. A követők ezrei továbbra is azért szorítanak, hogy Rubint Réka mielőbb maga mögött hagyhassa ezt a nehéz időszakot, és teljes meggyógyuljon.

Rubint Rékát meg kellett műteni

A fitneszedző áprilisban beszélt először nyilvánosan súlyos betegségéről. Rubint Réka több kemoterápiás kezelésen is átesett már, most viszont egy kisebb műtéti beavatkozáson is át kell esnie a gyógyulása érdekében.

 

Rubint Réka Norbinak: vagy te költözöl el, vagy én megyek el

Rubint Réka megrendítő részleteket árult el arról, hogyan élte meg családja a daganatos betegségével való szembenézést. A fitneszedző a TV2 Titkok Ramónával című műsorában beszélt arról, hogy férje, Schobert Norbi teljesen összeomlott, amikor kiderült a diagnózisa.

 

 

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