Szívszorító fotókat közölt Rubint Réka a kórházi ágyából

Elárulta, hogy a beavatkozást követően nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is komoly megpróbáltatásokkal kellett szembenéznie. Rubint Réka mélypontra került, de most már érzi, hogy napról napra erősebb lesz.

Rubint Réka már több mint négy éve küzd a gyilkos kórral

Fotó: MW Bulvár

Rubint Réka megrázó vallomása a kórházi ágyáról

A sportoló megható fotókat osztott meg a kórházból, miután a családja meglátogatta, amelyek jól mutatják, mennyi szeretet és támogatás veszi körül a legnehezebb pillanatokban is. A szerettei végig mellette állnak a gyógyulás hosszú útján.

A Szeretet az egyik legértékesebb és legtisztább gyógyító erő, ami az univerzumban létezik. Nem kerül semmibe, csak érezni és éreztetni kell. Őszintén és tisztán. Feltételek nélkül! A legszerencsésebb embernek érzem magam, hiszen olyan önzetlen szeretetet kapok a családomtól és a barátaimtól, amire nincsenek szavak!

Bejegyzésében külön köszönetet mondott mindazoknak, akik imáikkal, üzeneteikkel és jelenlétükkel segítik őt a felépülésben. A rajongókat megnyugtatta, hogy a legnehezebb időszakon már túl van, és napról napra egyre jobban érzi magát.

Hétfő és a kedd volt a mélypont fizikailag és lelkileg is, de túl vagyok rajta! Fokozatosan tér belém vissza a ‘Réka energia’. Holnap már haza mehetek. Szeretlek Titeket nagyon! Meg fogok gyógyulni! Hiszem és tudom.

Szavai egyszerre szívszorítóak és reményt adóak, hiszen a fájdalom mellett rendíthetetlen hitről és elszántságról árulkodnak. A követők ezrei továbbra is azért szorítanak, hogy Rubint Réka mielőbb maga mögött hagyhassa ezt a nehéz időszakot, és teljes meggyógyuljon.