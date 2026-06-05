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Rubint Réka

Rubint Réka kijött a kórházból, ide vezet az első útja

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Schobert Norbi segíti kedvesét abban is, hogy megőrizhesse nőieségét. Rubint Réka ismét megmutatta hihetetlen erejét.
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Rubint RékaküzdelemrákSchobert Norbionkológia

Rubint Réka tovább küzd a gyilkos kór, a rák ellen. Schobert Norbi elmondta, feleségének épp most ért véget egy kezelése a Kékgolyó utcában, az onkológiai klinikán, és éppen hozzá tart, számolt be a Bors Online.

Rubint Réka
Rubint Réka ma hagyhatja el az onkológiát, a férje onnan egyenesen fodrászhoz viszi, hogy újra nőnek érezhesse magát – Fotó: MW Bulvár

Rubint Réka a gyógyulásra koncentrál

Ma küldik haza a Kékgolyóból, az onkológiáról, és viszem Rékát a fodrászhoz, a kozmetikushoz, a körmöshöz meg a pedikűröshöz, mert nő akar lenni. És pont, mire lesz ez a rendezvény, akkor kezdhet újra tornázni. Úgyhogy a színpadon fog június 14-én, a Smart Expón először megmozdulni. Addig én helyettesítem mindenhol. A táborban, hétvégén, a táborban van két órám, szombaton van egy fellépésem Gyálon, kedden a Rozsnyait tartom, úgyhogy most én húzom az igát.

– nyilatkozta a Blikknek Norbi. 

Rubint Réka a rákbetegsége elleni küzdelméről azt is elmondta, nem akart ráijeszteni a gyerekeire:

Kértem Norbit, ne terheljük a gyerekeket. Annyit tudtak, hogy anya köhög, kap valami gyógyszert a köhögésre. Négykézláb... hányásig köhögtem, mert ez a daganat annyira nagy volt – 6 centi –, és csápszerűen fonta át a hörgőket, a légcsövet, a nyelőcsövet, a hangideget, a bal tüdőkaput.

A Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor pénteki adásából az is kiderül, hogy szerinte a rákbetegséget feladatként kapta, amiért sokat dolgozott és nem tisztelte a testét.

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Szívszorító fotókat közölt Rubint Réka a kórházi ágyából

Egy ország figyelte aggódva az elmúlt napokban a kórházból érkező híreket, miután kiderült, hogy meg kellett műteni a súlyos betegséggel küzdő fitneszedzőt. Rubint Réka a kórházi ágyából jelentkezett be, és őszintén beszélt arról, milyen nehéz napokon van túl.

Megrázó vallomást tett Rubint Réka: „Nem tudom, mennyi időm van hátra”

A fitneszedző őszinte és megrázó vallomást tett betegségéről. Rubint Réka elárulta, hogy bár rendkívül bizakodó, továbbra sem tudja, mennyi ideje van hátra, ezért próbál minden pillanatot a lehető legteljesebben megélni.

 

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