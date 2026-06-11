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Rubint Réka

Áttét alakulhatott ki Rubint Rékánál? Amerikába küldték a mintákat

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Nem hozta meg a remélt áttörést az a kezelés, amelytől sokat vártak a daganatos betegséggel küzdő fitneszedzőnél. Rubint Réka elárulta, hogy a korábban jelentősen összezsugorodott primer daganat mérete ismét növekedést mutatott, és elképzelhető, hogy áttét is keletkezett egy másik szervében.
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Rubint RékaAmerikakemoterápiaáttétdaganat

A szakemberek szerint ugyanakkor nem zárható ki, hogy a különbség részben mérési eltérésből adódik. Rubint Réka ennek ellenére továbbra is bizakodó, és reméli, hogy a további vizsgálatok kedvező eredményeket hoznak. 

Rubint Réka
Rubint Réka a legfontosabb eredményekre vár, kiderülhet, van-e áttétje
Fotó: MW Bulvár

Rubint Réka továbbra sem adja fel a harcot

A fitneszedző és férje a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorban vendégeskedett, ahol arról meséltek, milyen drámai dolgokon ment keresztül Réka és a család, valamint hogy milyen eredményeket hoztak az éveken át tartó kezelések. Rubint Réka elmondása szerint a tüdejében jelenleg nem találtak újabb áttéteket, ami biztató fejlemény. Az elmúlt négy évben számos sugárkezelésen és kemoterápián esett át a súlyos betegség miatt.

A korábbi kezelések hatására a daganat mérete 6 centiméterről mindössze 8 milliméterre csökkent.

A legutóbbi intravénás terápia azonban nem hozta a várt eredményt, ráadásul jelentős mellékhatásokkal is járt. Az egyik legmegrázóbb mellékhatás következtében a fitneszguru haja is kihullott.

Jelenleg azt vizsgálják, hogy a májban kialakultak-e áttétek.

Ennek érdekében vérmintákat küldtek az Egyesült Államokba, ahol részletes elemzéseket végeznek rajtuk. A család szerint ezek a vizsgálatok elsősorban a megnyugtatásukat szolgálják, miközben továbbra is bíznak a gyógyulásban.

Rubint Rékát meg kellett műteni

A fitneszedző áprilisban beszélt először nyilvánosan súlyos betegségéről. Rubint Réka több kemoterápiás kezelésen is átesett már, nemrég egy kisebb műtéti beavatkozáson is át kell esnie a gyógyulása érdekében.

Ez Rubint Réka legnagyobb álma

Rubint Réka elmondta, hogy a betegsége sokat változtatott rajta: tudatosabbá, nyugodtabbá vált, és megtanulta jobban értékelni az élet apró örömeit. A fitneszedző hangsúlyozta, hogy férje és családja végig mellette álltak a legnehezebb időszakokban. Könnyek között arról is beszélt, hogy legnagyobb álma már csak egy van: megélni, hogy láthassa leendő unokáit.

 

 

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