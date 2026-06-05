Schobert Norbi rohant a kórházba – Rubint Rékáról van szó

Schobert Norbi szerint feleségét a kezelést követően hazaengedik, a nap további részében pedig olyan programokat terveznek, amelyek segíthetnek visszanyerni a mindennapok megszokott ritmusát. Hozzátette, hogy Rubint Réka hamarosan ismét mozoghat, és várhatóan június közepén egy nyilvános rendezvényen is megjelenik – számolt be róla a Blikk.

Schobert Norbi a Kékgolyó utcai onkológiai intézethez indult, hogy hazavigye feleségét a kezelés után

Fotó: Szabolcs László / Bors

A házaspár az elmúlt időszakban több kritikát is kapott amiatt, hogy Réka a betegsége ellenére is aktív maradt. Norbi ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: szerinte fontos, hogy az ember ne adja fel a céljait és a mindennapi feladatait a nehézségek közepette sem.

Rubint Réka korábban közölte követőivel, hogy kezezelése új szakaszba lépett, amelynek részeként műtét és további kemoterápiás kezelések vártak rá. Nemrég arról is beszámolt, hogy a gyógyulás érdekében szükséges beavatkozáson már átesett, és továbbra is elszántan küzd a felépülésért.