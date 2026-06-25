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Semmelweis Egyetem

Új diagnosztikai eszközt adtak át a Semmelweis Egyetemen, másodpercek alatt készít pontos mérést

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A Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján új optikai testszkennert adtak át, amely jelentősen felgyorsítja a végtagödémás betegek vizsgálatát. A lézeres berendezés néhány másodperc alatt készít milliméteres pontosságú mérést, miközben a vizsgálati adatokat digitálisan is rögzíti és nyomon követhetővé teszi.
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Semmelweis Egyetemrehabilitációs kezeléstestszkenner

A Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján csütörtökön átadtak egy új optikai testszkennert, amely jelentősen lerövidíti a végtagödémás betegek vizsgálatának idejét.  Az átadáson Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a rehabilitáció nélkülözhetetlen része a teljes felépülésnek. Felidézte, hogy 2024-ben az addig önálló rehabilitációs intézet az egyetemhez került, amivel az intézmény betegellátási, oktatási és kutatási tevékenysége is új szakterülettel bővült – számolt be róla az MTI.

A Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján új diagnosztikai eszközök segítik a betegek állapotának felmérését (képünk illusztráció)
A Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján új diagnosztikai eszközök segítik a betegek állapotának felmérését (képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash

A rektor szerint az új eszközök tovább erősítik azt a klinikát, amely országos szinten a legmagasabb szintű rehabilitációs ellátást biztosít évente több ezer, baleset vagy betegség következtében mozgásukban vagy önállóságukban korlátozott beteg számára.

Milyen új eszközök kerültek a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikájára?

Az optikai testszkenner mellett az elmúlt időszakban több korszerű berendezéssel is bővült a klinika, egyebek mellett:

  • modern ultrahangkészülékkel,
  • boka/kar index mérő eszközzel,
  • teljes végtag- és gerincfelvételek, valamint rétegfelvételek készítésére alkalmas röntgenberendezéssel.

Cserháti Péter klinikaigazgató elmondta, hogy a fejlesztéseket egyetemi forrásból finanszírozták, és az új berendezések beszerzésére összesen mintegy 300 millió forintot fordítottak.

Az új optikai testszkennerrel a korábban 20–30 percig tartó, mérőszalaggal végzett végtagkörfogat-mérés néhány másodperc alatt elvégezhető, miközben a készülék milliméteres pontosságú adatokat szolgáltat.

Az eseményen újságírók a Semmelweis Egyetemet érintő rendőrségi vizsgálatról is kérdezték Merkely Bélát. A rektor közölte: a rendőrség munkatársai az egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján egy klinikai vizsgálathoz kapcsolódó, úgynevezett gyógyszerfelhasználási ügy miatt jelentek meg.

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