Új diagnosztikai eszközt adtak át a Semmelweis Egyetemen, másodpercek alatt készít pontos mérést

A Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikáján csütörtökön átadtak egy új optikai testszkennert, amely jelentősen lerövidíti a végtagödémás betegek vizsgálatának idejét. Az átadáson Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora hangsúlyozta, hogy a rehabilitáció nélkülözhetetlen része a teljes felépülésnek. Felidézte, hogy 2024-ben az addig önálló rehabilitációs intézet az egyetemhez került, amivel az intézmény betegellátási, oktatási és kutatási tevékenysége is új szakterülettel bővült – számolt be róla az MTI.
A rektor szerint az új eszközök tovább erősítik azt a klinikát, amely országos szinten a legmagasabb szintű rehabilitációs ellátást biztosít évente több ezer, baleset vagy betegség következtében mozgásukban vagy önállóságukban korlátozott beteg számára.
Milyen új eszközök kerültek a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinikájára?
Az optikai testszkenner mellett az elmúlt időszakban több korszerű berendezéssel is bővült a klinika, egyebek mellett:
- modern ultrahangkészülékkel,
- boka/kar index mérő eszközzel,
- teljes végtag- és gerincfelvételek, valamint rétegfelvételek készítésére alkalmas röntgenberendezéssel.
Cserháti Péter klinikaigazgató elmondta, hogy a fejlesztéseket egyetemi forrásból finanszírozták, és az új berendezések beszerzésére összesen mintegy 300 millió forintot fordítottak.
Az eseményen újságírók a Semmelweis Egyetemet érintő rendőrségi vizsgálatról is kérdezték Merkely Bélát. A rektor közölte: a rendőrség munkatársai az egyetem belgyógyászati és hematológiai klinikáján egy klinikai vizsgálathoz kapcsolódó, úgynevezett gyógyszerfelhasználási ügy miatt jelentek meg.
Az új optikai testszkennerrel a korábban 20–30 percig tartó, mérőszalaggal végzett végtagkörfogat-mérés néhány másodperc alatt elvégezhető, miközben a készülék milliméteres pontosságú adatokat szolgáltat.