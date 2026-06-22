Az EU megalapozója, Európa sírásója? Aki Soros Györgyöt is inspirálta

Látszólag egy békés, prosperáló, konfliktusoktól mentes Európát akart. Lehet, hogy maga is elhitte. De ehhez a célhoz olyan hajmeresztő ötletei voltak…amelyek azóta sajnos meg is valósultak, valósulnak, és lassacskán Európa pusztulásához vezetnek.

Akár Soros Györgyről is lehetne szó, de őt is inspirálta valaki: A “Valóság ezer darabja” sorozatban Jeszenszky Zsolt Richard von Coudenhove, Kalergi grófot ténykedését, és Európára tett hatását mutatja be.