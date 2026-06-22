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jeszenszky zsolt

Az EU megalapozója, Európa sírásója? Aki Soros Györgyöt is inspirálta

7 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Jeszenszky Zsolt a Valóság ezer darabja új részében azt mutatja be, ki volt Richard von Coudenhove-Kalergi gróf, és milyen hatást gyakorolt Európa későbbi politikai gondolkodására. A műsor szerint az általa képviselt elképzelések Soros György világképére is hatással voltak.
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Látszólag egy békés, prosperáló, konfliktusoktól mentes Európát akart. Lehet, hogy maga is elhitte. De ehhez a célhoz olyan hajmeresztő ötletei voltak…amelyek azóta sajnos meg is valósultak, valósulnak, és lassacskán Európa pusztulásához vezetnek.

Akár Soros Györgyről is lehetne szó, de őt is inspirálta valaki: A “Valóság ezer darabja” sorozatban Jeszenszky Zsolt Richard von Coudenhove, Kalergi grófot ténykedését, és Európára tett hatását mutatja be.

 

 

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