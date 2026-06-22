Az EU megalapozója, Európa sírásója? Aki Soros Györgyöt is inspirálta

Jeszenszky Zsolt a Valóság ezer darabja új részében azt mutatja be, ki volt Richard von Coudenhove-Kalergi gróf, és milyen hatást gyakorolt Európa későbbi politikai gondolkodására. A műsor szerint az általa képviselt elképzelések Soros György világképére is hatással voltak.
Látszólag egy békés, prosperáló, konfliktusoktól mentes Európát akart. Lehet, hogy maga is elhitte. De ehhez a célhoz olyan hajmeresztő ötletei voltak…amelyek azóta sajnos meg is valósultak, valósulnak, és lassacskán Európa pusztulásához vezetnek.
Akár Soros Györgyről is lehetne szó, de őt is inspirálta valaki: A “Valóság ezer darabja” sorozatban Jeszenszky Zsolt Richard von Coudenhove, Kalergi grófot ténykedését, és Európára tett hatását mutatja be.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!