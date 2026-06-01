Ennyiből jön ki egy családi strandolás az idén nyáron a Balatonon – vigyázat, nem lesz olcsó!

Azt eddig is tudtuk, hogy a déli partot a legtöbben a hatalmas, ingyenes szabadstrandjai miatt szeretik, de ha a prémiumabb szolgáltatásokat vagy az épített élményelemeket keressük, elkerülhetetlen a matekozás. A sonline.hu körbejárta a fizetős helyeket, hogy pontosan lássa, hogyan alakulnak a balatoni strandbelépő árak a 2026-os idényben. Azt tapasztalták, hogy az üzemeltetők többsége nagyjából 10-15 százalékos áremelést épített be a jegyekbe.

A Balaton déli partján is vannak olyan helyek, ahol strandbelépőt kell venni, ráadásul ezek nem is túl olcsóak

Fotó: Shutterstock

Hogyan alakulnak a balatoni strandbelépő árak 2026-ban a déli parton?

Így fest a pontos lebontás strandonként a felnőtt-, a gyermek- és a négytagú (két felnőtt, két gyerek) családok napi költségeivel számolva:

Ha a legpörgősebb helyszínt, a siófoki Nagystrandot választjuk, ott a főszezoni felnőtt napijegy már elérte a 2800 forintot. Mivel ezen a strandon ritkábbak a klasszikus, nagy kedvezményt nyújtó családi csomagok, egy kétgyermekes család könnyen 8000 forint feletti kiadással indíthatja a napot csak a beléptető kapunál. Hasonlóan figyelni kell a naptárat Balatonvilágoson is, ahol a hétvégi csúcsforgalmat 1700 forintos felnőtt jegyárakkal menedzseli a község, míg hétköznap beérik 1500 forinttal is. Szerencsére a déli part többi részén ennél jóval kiszámíthatóbb, barátságosabb összegekkel találkoztunk.

Siófok – Nagystrand (Plázs)

Felnőtt napijegy (főszezonban): 2 800 forint

Gyermek / Diák jegy: 1 400 forint

Napi családi költség: 8 400 forint (egyéni jegyekből összerakva)

Siófok – Sóstói strand

Felnőtt napijegy: 1 800 forint

Gyermek / Diák jegy: 900 – 1 000 forint

Napi családi költség: 4 800 – 5 200 forint (családi jeggyel)

Balatonvilágos – Községi strand

Felnőtt napijegy: 1 500 forint (hétvégén: 1 700 forint)

Gyermek / Diák jegy: 800 – 900 forint

Napi családi költség: 4 600 – 5 200 forint (hétköznapi / hétvégi ársáv szerint)

Lellén és Földváron ötezer forint alatt is kijön a nap a családi kedvezményekkel

Ha kicsit nyugatabbra autózunk, Balatonlellén a Napfény strand továbbra is a kisgyermekesek egyik abszolút kedvence a lassan mélyülő, homokos partszakasza miatt. A felnőtt jegy itt idén 1900 forint, viszont a helyi önkormányzat és az üzemeltetők figyeltek a családokra: a jól felépített családi csomagoknak köszönhetően a négytagú családunk 4500–4700 forint közötti összegből bent tudhatja magát egy egész napra. Hasonlóan jó a helyzet Balatonföldváron is, ahol a Keleti strandon szintén ötezer forint alatt vagy annak közvetlen közelében megáll a családi belépő.