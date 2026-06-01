Ennyiből jön ki egy családi strandolás az idén nyáron a Balatonon – vigyázat, nem lesz olcsó!

Azt eddig is tudtuk, hogy a déli partot a legtöbben a hatalmas, ingyenes szabadstrandjai miatt szeretik, de ha a prémiumabb szolgáltatásokat vagy az épített élményelemeket keressük, elkerülhetetlen a matekozás. A sonline.hu körbejárta a fizetős helyeket, hogy pontosan lássa, hogyan alakulnak a balatoni strandbelépő árak a 2026-os idényben. Azt tapasztalták, hogy az üzemeltetők többsége nagyjából 10-15 százalékos áremelést épített be a jegyekbe.
Hogyan alakulnak a balatoni strandbelépő árak 2026-ban a déli parton?
Így fest a pontos lebontás strandonként a felnőtt-, a gyermek- és a négytagú (két felnőtt, két gyerek) családok napi költségeivel számolva:
Ha a legpörgősebb helyszínt, a siófoki Nagystrandot választjuk, ott a főszezoni felnőtt napijegy már elérte a 2800 forintot. Mivel ezen a strandon ritkábbak a klasszikus, nagy kedvezményt nyújtó családi csomagok, egy kétgyermekes család könnyen 8000 forint feletti kiadással indíthatja a napot csak a beléptető kapunál. Hasonlóan figyelni kell a naptárat Balatonvilágoson is, ahol a hétvégi csúcsforgalmat 1700 forintos felnőtt jegyárakkal menedzseli a község, míg hétköznap beérik 1500 forinttal is. Szerencsére a déli part többi részén ennél jóval kiszámíthatóbb, barátságosabb összegekkel találkoztunk.
Siófok – Nagystrand (Plázs)
- Felnőtt napijegy (főszezonban): 2 800 forint
- Gyermek / Diák jegy: 1 400 forint
- Napi családi költség: 8 400 forint (egyéni jegyekből összerakva)
Siófok – Sóstói strand
- Felnőtt napijegy: 1 800 forint
- Gyermek / Diák jegy: 900 – 1 000 forint
- Napi családi költség: 4 800 – 5 200 forint (családi jeggyel)
Balatonvilágos – Községi strand
- Felnőtt napijegy: 1 500 forint (hétvégén: 1 700 forint)
- Gyermek / Diák jegy: 800 – 900 forint
- Napi családi költség: 4 600 – 5 200 forint (hétköznapi / hétvégi ársáv szerint)
Lellén és Földváron ötezer forint alatt is kijön a nap a családi kedvezményekkel
Ha kicsit nyugatabbra autózunk, Balatonlellén a Napfény strand továbbra is a kisgyermekesek egyik abszolút kedvence a lassan mélyülő, homokos partszakasza miatt. A felnőtt jegy itt idén 1900 forint, viszont a helyi önkormányzat és az üzemeltetők figyeltek a családokra: a jól felépített családi csomagoknak köszönhetően a négytagú családunk 4500–4700 forint közötti összegből bent tudhatja magát egy egész napra. Hasonlóan jó a helyzet Balatonföldváron is, ahol a Keleti strandon szintén ötezer forint alatt vagy annak közvetlen közelében megáll a családi belépő.
Balatonlelle – Napfény strand
- Felnőtt napijegy: 1 900 forint
- Gyermek / Diák jegy (3–14 éves korig): 950 forint
- Napi családi költség: 4 500 – 4 700 forint (kedvezményes családi jeggyel)
Balatonföldvár – Keleti strand
- Felnőtt napijegy: 1 750 forint
- Gyermek / Diák jegy: 900 forint
- Napi családi költség: 4 800 – 5 100 forint (családi jeggyel)
Fonyódi meglepetés és a zamárdi csapda, amire érdemes figyelni
Az egyik leginkább pénztárcabarát megoldást Fonyódon találtuk. Bár a város hosszú évek tartózkodása után most kénytelen volt hozzányúlni a tarifákhoz, a központi Panoráma Strand a maga 1400 forintos felnőtt jegyével még mindig rendkívül olcsónak számít a tónál. Itt a négytagú család akár 4000 forintból is megússza a belépést.
Fonyód – Panoráma Strand
- Felnőtt napijegy: 1 400 forint
- Gyermek / Diák jegy: 700 – 800 forint
- Napi családi költség: 4 000 – 4 200 forint (családi jeggyel)
De mi a helyzet ott, ahol egyáltalán nincs beléptetőkapu? Zamárdiban például idén is teljesen ingyenes a strandolás a több kilométeres, pazar tihanyi panorámát nyújtó zöldparton. Ugyanakkor, ha autóval érkezünk, a part menti zónákban a fizetős parkolás óránként 450–500 forintba kerül. Ez azt jelenti, hogy ha egy család reggeltől késő délutánig, mondjuk 8 órát marad a parton, a parkolóautomatánál simán otthagy 3600–4000 forintot. Zamárdi – Nagy Szabadstrand
- Felnőtt napijegy: 0 forint
- Gyermek / Diák jegy: 0 forint
- Napi családi költség: 0 forint (a Zamárdiban autóval érkezőknek a fizetős parkolás: ~3 600 – 4 000 forint/nap)
Ha szeretnénk faragni a költségeken, érdemes kihasználni a délutáni kedvezményeket, mert a legtöbb fizetős strandon 16 vagy 17 óra után 30-50 százalékkal olcsóbban lehet bemenni egy esti csobbanásra. Emellett ne felejtsük otthon a SZÉP-kártyákat sem, mert a belépőket mindenhol fizethetjük a szállás- vagy vendéglátás zsebekből is.
