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közlemény

Pokoli sugárzás várható: az ország egész területére figyelmeztetést adtak ki

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Szombaton sem kíméli a Magyarországon tartózkodó embereket az időjárás. A HungaroMet Nonprofit Zrt. közleménye szerint az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható.
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közleményelőrejelzéshőségUV-B sugárzás

Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható szombaton - hívta fel a figyelmet a HungaroMet Nonprofit Zrt. pénteki közleményében.

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Nagyon erős UV-B sugárzás lesz országszerte szombaton is (A kép illusztráció.) Fotó:  Unsplash

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UV-B sugárzásra. A legmagasabb, 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, míg Nyugat- és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximumérték várható.

A HungaroMet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11.00 és 15.00 óra között kerülje a napozást.

Vállat takaró póló, szalmakalap, illetve fényvédő krém használata mindenképpen javasolt, normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet - olvasható a közleményben.


 

 

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