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Megtörte a csendet – aggasztó részleteket árult el egészségéről Szacsvay László

33 perce
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A Nemzet Színésze címmel kitüntetett művész ma is rendszeresen vállal fellépéseket és közönségtalálkozókat. Szacsvay László egy friss interjúban az öregedésről, egészségi állapotáról és arról is beszélt, mi ad számára erőt a mindennapokban.
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Szacsvay Lászlóbetegségszínész

Szacsvay László 78 évesen is aktív életet él, rendszeresen részt vesz rendezvényeken, beszélgetéseken és színpadi programokon. A színművész szerint fontos, hogy az ember mindig találjon magának feladatot, mert ez segít megőrizni a lendületét és az életkedvét.

Szacsvay László 78 évesen is rendszeresen vállal fellépéseket. Szacsvay László, SzacsvayLászló, 20251009 BudapestSzacsvay László színművészfotó: Szabolcs László (SZL)MW Bulvár
Szacsvay László 78 évesen is rendszeresen vállal fellépéseket - Fotó: Szabolcs László

A művész a Blikknek adott interjúban arról beszélt, hogy az évek múlásával egyre nagyobb jelentőséget kapnak számára a régi emlékek és történetek. Úgy látja, a fiatalabb generációk gyakran másként viszonyulnak ezekhez, mint azok, akik maguk is megélték az adott korszakokat.

Több műtéten is átesett Szacsvay László 

Egészségi állapotáról őszintén nyilatkozott. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban több műtéten is átesett, emellett hosszú ideje övsömörrel küzd.

Voltak műtétek, kínoz az övsömör is. Az rémes dolog, nem ajánlom senkinek. Több mint egy éve tart már. Az övsömör tulajdonképpen ugyanannak a vírusnak a következménye, ami a bárányhimlőt okozza. A vírus ott marad az emberben, aztán amikor az immunrendszer meggyengül, egyszer csak előjön

– fogalmazott betegségéről a színművész.

Az öregedéssel járó változásokról is beszélt. Szerinte természetes, hogy az embernek idővel szembe kell néznie bizonyos nehézségekkel, és fontos megtanulni együtt élni ezekkel a helyzetekkel.

A színész ugyanakkor továbbra sem gondolkodik visszavonulásban. Saját életfilozófiáját egy rövid mondattal foglalta össze: „Aki leáll, az meghal.” Hozzátette, amíg hívják fellépésekre és programokra, addig úgy érzi, szükség van rá, ez pedig motivációt ad számára a folytatáshoz.

 

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