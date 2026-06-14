Rekord: olyan szél csapott le Magyarországra, amilyet évek óta nem mértek

A széllökés rekord június 13-án dőlt meg Magyarországon, amikor egy átvonuló intenzív zápor környezetében Győrben 27,5 m/s-os, vagyis 99 km/órás maximális széllökést regisztráltak. Az új országos napi rekordot a Győr Egyetem meteorológiai állomás mérte kora délután – írja a HungaroMet.

A széllökés rekord Győrben dőlt meg, ahol egy intenzív zápor során 99 km/órás szélsebességet mértek Fotó:Illusztráció/Unsplash

99 km/órás széllökés rekord született Győrben

A korábbi rekordot Békéscsaba tartotta: ott 2018-ban ugyanezen a napon 27,1 m/s-os, vagyis 97,6 km/órás széllökést mértek. Az új adat tehát kis különbséggel, de felülírta az eddigi június 13-i országos széllökés rekordot.

A meteorológiai szélsőségek ellenőrzése különösen fontos, mert az ilyen értékek gyakran nagyon rövid ideig, kis területen jelentkeznek. Egy-egy intenzív zápor, zivatar vagy lokális légköri jelenség is elég lehet ahhoz, hogy extrém időjárási rekord szülessen.

A szakemberek szerint az abszolút szélsőértékek elfogadása mindig részletes vizsgálatot igényel. Ennek oka, hogy a mérési körülmények változása, illetve a régebbi, főként kéziratos adatok pontatlansága is befolyásolhatja az idősorokat.

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